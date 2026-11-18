Беседа российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе переговоров в Шэньчжэне прошла в товарищеской обстановке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Беседа была проведена в товарищеской обстановке. Лидеры высказывались весьма откровенно и открыто», - сказал он представителям СМИ, комментируя состоявшуюся встречу Путина и Си Цзиньпина.

Ушаков отметил, что встреча стала продолжением регулярного диалога между двумя лидерами.

Он также добавил, что стороны высказывались открыто.

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин коснулись темы Украины и переговоров в Абу-Даби, последний раунд которых прошел 10-11 ноября.

Помощник Путина рассказал, что встреча лидеров двух стран, которая состоялась за закрытыми дверьми, носила официальный характер, президент РФ и председатель КНР на ней обсудили все наиболее острые вопросы международной и региональной повестки.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин на двусторонних переговорах в Шэньчжэне затронули тему предстоящей трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом. При этом они не говорили ни о какой предварительной «сверке часов» или «распределении ролей» между Москвой и Пекином, отметил он.

Напомним, переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 18 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне.