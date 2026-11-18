Заключительным пунктом рабочего графика Владимира Путина в китайском Шэньчжэне в среду стала встреча с главой правительства Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Российский президент прибыл в город на саммит АТЭС, который принимает Китай 18–19 ноября.

Открывая диалог, российский лидер охарактеризовал Таиланд как проверенного временем партнера Москвы.

«В следующем году нашим дипломатическим отношениям исполняется 130 лет», — сказал Путин.

Тайский премьер, со своей стороны, сделал акцент на экономической повестке. Анутхин Чанвиракун сообщил, что Бангкок намерен увеличивать взаимный товарооборот, поскольку видит в этом направлении немалый резерв для дальнейшего роста. Он также констатировал ощутимый прогресс в двусторонних отношениях с тех пор, как в последний раз общался с Владимиром Путиным.

Кроме того, глава тайского кабмина упомянул октябрьский прием в Таиланде российской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком — по его словам, тогда между ними состоялся обстоятельный разговор.

Помимо встречи с тайским коллегой, в шэньчжэньскую программу президента РФ вошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, участие в деловом саммите АТЭС и визит в кампус совместного российско-китайского вуза — МГУ-Пекинский политехнический институт.

Завершился день торжественным приемом, который Си Цзиньпин дал в честь гостей форума. Там Владимир Путин, в частности, пересекся с американским президентом Дональдом Трампом: лидеры обменялись рукопожатием и коротко поговорили в ходе церемонии встречи. На 19 ноября анонсированы трехсторонние переговоры руководителей России, Китая и США.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о переговорах Путина с Трампом 19 ноября.