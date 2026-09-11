Президент Египта заранее поздравил Путина с днем рождения

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, который он отмечает в октябре.

«Позвольте мне заранее, хоть это и не принято <...> поздравить Вас с наступающим днем рождения Вашим, который будет в октябре», - сказал он во время переговоров с главой РФ.

Ас-Сиси отметил, что товарооборот между РФ и Египтом превысил 10 млрд долларов, и поблагодарил Путина за содействие в реализации общих проектов, в том числе АЭС «Эд-Дабаа».

Напомним, Путин прибыл в Индию для участия в 18-м саммите БРИКС, его визит продлится три дня. Ранее он провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который подарил президенту России русскоязычное издание древнего трактата «Тирукурал», посвященного вопросам жизни и морали.