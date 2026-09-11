Моди вручил Путину книгу с древнеиндийским трактатом «Тирукурал»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину русскоязычное издание древнего трактата «Тирукурал», посвященного вопросам жизни и морали.

Лидеры России и Индии в пятницу провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

В самом начале диалога Моди вручил подарок российскому лидеру. Обращаясь к Путину, он пояснил, что данный труд был создан в Индии около двух тысяч лет назад. Его автором является выдающийся мыслитель Тируваллувар. В своих произведениях он размышлял о человеческом существовании, сострадании и принципах государственного управления. Эти идеи, по словам индийского премьера, не потеряли своей актуальности и сегодня.

Он также уточнил, что текст был специально переведен на русский язык. По его мнению, такая книга будет способствовать укреплению культурных и человеческих связей между двумя государствами.

В ответ российский президент выразил благодарность. Отдельно он акцентировал внимание на высказываниях индийского премьера о важности развития двусторонних отношений. Путин заявил, что полностью разделяет эту позицию и уверен, что она будет реализована на практике.

Напомним, что в декабре 2025 года, когда Путин посещал Индию, Моди уже преподносил ему перевод «Бхагавадгиты» — еще одного древнеиндийского эпического произведения.