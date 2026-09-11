Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
256

Моди вручил Путину книгу с древнеиндийским трактатом «Тирукурал»

Кристина Соловьева / РИА Новости
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину русскоязычное издание древнего трактата «Тирукурал», посвященного вопросам жизни и морали.

Лидеры России и Индии в пятницу провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. 

В самом начале диалога Моди вручил подарок российскому лидеру. Обращаясь к Путину, он пояснил, что данный труд был создан в Индии около двух тысяч лет назад. Его автором является выдающийся мыслитель Тируваллувар. В своих произведениях он размышлял о человеческом существовании, сострадании и принципах государственного управления. Эти идеи, по словам индийского премьера, не потеряли своей актуальности и сегодня.

Он также уточнил, что текст был специально переведен на русский язык. По его мнению, такая книга будет способствовать укреплению культурных и человеческих связей между двумя государствами.

В ответ российский президент выразил благодарность. Отдельно он акцентировал внимание на высказываниях индийского премьера о важности развития двусторонних отношений. Путин заявил, что полностью разделяет эту позицию и уверен, что она будет реализована на практике.

Напомним, что в декабре 2025 года, когда Путин посещал Индию, Моди уже преподносил ему перевод «Бхагавадгиты» — еще одного древнеиндийского эпического произведения.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Политикасаммит БРИКСМодипереговоры Путина и Моди
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть