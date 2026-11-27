Дональд Трамп может поддержать кандидатуру своего зятя Джареда Кушнера на президентских выборах 2028 года, рассказал KP.RU глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По оценке политолога, для такого продвижения Кушнеру необходим крупный политический результат. Он мог бы усилить позиции переговорщика по сравнению с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио.

«Продвижение переговоров на российско-украинском треке могло бы стать как раз таким успехом», — предположил Михайлов.

Поводом для его оценки стали высказывания Кушнера о Владимире Путине и позиции России. Михайлов увидел в них отход от прежней враждебной линии Запада и предположил, что заявления согласовывались с Трампом.

Президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин, также комментировавший слова Кушнера, отметил, что возможности американского президента сужаются, а Европа намерена действовать в другом направлении.