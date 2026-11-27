Политические и экономические трудности европейских стран накапливались задолго до нынешнего обострения отношений с Россией, рассказал «Царьграду» политолог Сергей Маркелов.

В качестве примеров он привёл протесты «жёлтых жилетов» во Франции в 2018 году, выход Великобритании из Евросоюза и забастовки в Греции. По словам эксперта, Москва не была причиной этих событий.

«Процессы нарастания политических и экономических проблем в Европе шли вовсю и без нас», — подчеркнул Маркелов.

Политолог считает, что дополнительное внешнее давление лишь обострило существовавшие противоречия. Он также отметил, что популярность «Альтернативы для Германии» начала расти ещё до 2022 года, а экономические проблемы ФРГ на фоне санкций дополнительно укрепили позиции правых сил.