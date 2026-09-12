Путин: однополярная система международных отношений уходит в прошлое

Однополярная система международных отношений уходит в прошлое, а баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Российский лидер подчеркнул, что прежняя модель мировой политики обслуживала интересы узкой группы стран.

Теперь же баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке.

Путин прибыл в Индию 11 сентября с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. 18-й саммит объединения проходит 12 и 13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР. С начала 2024 года членами объединения стали еще несколько государств. В 2026 году председательство в БРИКС осуществляет Индия.