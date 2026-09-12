Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга

Президент России Владимир Путин призвал расширить состав Совета Безопасности ООН за счет представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом глава государства заявил на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких непонятно кем составленных правилах, считаем необходимым и далее сообща с единомышленникам по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому, в частности, помогло бы расширение ее Совета Безопасности, представителями стран Азии, Африки, Латинской Америки», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что страны объединения продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, включая политику и безопасность. По его словам, авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, а партнерство участников строится на принципах равенства и добрососедства.

Президент также подчеркнул необходимость привлекать больше государств к обеспечению мира и стабильности на мировой арене.

По словам Путина, однополярная система международных отношений, которая обслуживает узкую группу стран, постепенно уходит в прошлое. Формирование многополярного мира, отметил российский лидер, проходит непросто и сталкивается с сопротивлением со стороны государств, которые разделяют мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли».

Путин заявил, что объединение БРИКС по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. Он также отметил, что все больше государств заявляют о готовности защищать собственные национальные интересы.

Отдельно российский лидер указал на необходимость совершенствования международных финансовых и торговых институтов. По его словам, давно назрел вопрос реформирования Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации.

Глава государства также отметил изменение структуры мировой экономики. Деловая активность, по его словам, все больше перемещается в сторону развивающихся рынков.

Путин заявил, что противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов, используя тарифные войны, нелегитимные санкции и грубую силу.

Кроме того, президент отметил, что вся система международных отношений испытывает серьезные сбои из-за действий ряда государств, которые провоцируют конфликты и создают новые очаги напряженности.