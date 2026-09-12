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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Теплый жест: эксперт объяснила популярность видео с Путиным в Индии

Кадр из видео / Социальные сети
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Видео с российским лидером Владимиром Путиным, который поприветствовал бортпроводницу, стало вирусным в Индии. Эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснила необычный жест. 

Напомним, Путин с 11 по 13 сентября находится с рабочим визитом в Индии. Накануне на выходе из самолета по прилете на саммит БРИКС он пожал руку бортпроводнице, что стало одной из главных тем в индийских социальных сетях. 

По данным индийского телеканала Times Now, пользователи сети отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера.

«Безусловно, то, что мы наблюдаем, является ситуацией делового общения. У нас президент - это высший руководитель. Поэтому он может самостоятельно инициировать рукопожатие. В России и Индии, действительно, не принято здороваться с женщинами за руку. Но в данном случае рукопожатие произошло в деловой среде. Президент поприветствовал сотрудницу, которая, как я полагаю, отлично выполнила свою работу по обеспечению комфортного и безопасного перелета. И Путин поощрил человека таким теплым жестом», - пояснила эксперт.

Богачева назвала этот жест прекрасным и посоветовала взять его на заметку и другим руководителям. 

«В данном случае наш президент последовал классическим правилам делового этикета», - заключила она. 

Ранее эксперт объяснил странное поведение Зеленского при выходе из самолета в Канаде.
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