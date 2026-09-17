Разозлила Трампа, обидела Польшу. Фон дер Ляйен ударила по «союзникам»

Разозлила Дональда Трампа, обидела поляков, разгневала европейских ястребов и украинских националистов — таковы первые итоги ежегодной программной речи главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Киеву деньги нужнее, чем Варшаве

Как и год назад, практически вся речь фон дер Ляйен была построена вокруг «российской угрозы», бороться с которой Евросоюз должен сообща с Украиной. По словам главы ЕК, для этого европейцам необходимо создавать совместно с киевским режимом совместные предприятия. Киев даёт Европе «свой боевой опыт и поле боя как площадку для испытаний», европейцы же финансируют производства. В качестве примера она привела систему ПВО «Фрея», разработкой которой на деньги девяти европейских государств занимается украинская компания FirePoint.

Другой вопрос, что денег на денег в Евросоюзе на это нет. Украинцы в социальных сетях накануне выступления фон дер Ляйен надеялись, что она заявит о решении конфисковать российские замороженные активы и передать их киевскому режиму, но об этих деньгах она даже не заикнулась. Этот момент сильно огорчил интернет-сторонников Зеленского, уже мысленно поделивших эти финансы. По методичке Меркель. Урсула позовет Киев в новый антироссийский союз Подробнее

Вместо этого фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз пустит на эти нужды неиспользованные средства, выделенные на программу SAFE. Этот момент обидел поляков, которые рассчитывали потратить часть этих денег на собственные оборонные нужды. Главная претензия заключается в том, что деньги по программе SAFE — это кредиты, которые государства — члены ЕС оформили на себя, платят проценты по этим займам, а теперь Брюссель единолично решил их судьбу. Стоит отметить, что точная сумма неиспользованных средств неизвестна, сообщается, что она составляет от 10 до 20 миллиардов евро.

«Я полагаю, что они хотя бы временно, но отказались от идеи конфискации российских активов, — прокомментировал aif.ru выступление фон дер Ляйен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. — В данный момент против этой идеи резко выступили как представители самого депозитария Euroclear, так и представители бельгийского истеблишмента. Они выступили против достаточно аккуратно — мы не против, хорошо, но при этом мы настаиваем на том, чтобы риски были разделены между всеми участниками Евросоюза, между всеми организациями и чиновниками. Очевидно, что это не устроило никого, они просто отложили этот вопрос на какое-то время и пока решили сосредоточиться на том, что более достижимо. На вот этих вот деньгах, которые представляют из себя остатки от программы SAFE для финансирования Украины, постоянно пытаются изыскивать какие-либо средства. Норвегия пытается их изыскать, Канада. Германия и Франция, которые являются наиболее воинственными с точки зрения отношения к России. Польша при всей своей воинственности — государство, которое всё-таки зависит от Брюсселя в большей степени, чем, скажем, Брюссель от Берлина. Германия — это ведь один из основных доноров в европейский бюджет, поэтому Польша при всей своей воинственности всё-таки государство, которое претендует, например, на получение дотаций, и этим можно пользоваться. Резюмируя, они отложили, очевидно, это решение, но не отказались от него, они сосредоточились на других вариантах финансирования Украины». Евросоюз заметно потускнел. Западные политики увлеклись плюшевыми игрушками Подробнее

Пока без новых санкций

Гнев в украинском сегменте социальных сетей вызвала и та часть речи фон дер Ляйен, которая была посвящена антироссийским санкциям. Там ожидали запрета на получение шенгенских виз для всех россиян, тотального эмбарго на энергоносители или хотя бы санкций в отношении рыболовства, но глава ЕК заявила, что для давления на России «не обязательно нужны новые санкции». «Прежде всего, необходимо обеспечить выполнение уже введенных», — заявила она.

«Санкции — это решение коллегиальное, и оно не зависит конкретно от фон дер Ляйен, она единолично санкции вводить не может. Кроме того, сейчас обсуждаются очень активно санкции американские, которые одобрил американский конгресс, „адский пакет санкций“, который теперь ждёт подписи Трампа. Всё теперь зависит именно от Трампа, подпишет он эти санкции или нет. Существует определённый скептицизм по поводу эффективности этих санкций. Многие европейские государства по-прежнему вынуждены закупать российские энергоносители в том или ином виде, например сжиженный природный газ. Естественно, что это порождает определённый скептицизм как у тех, кто прагматично смотрит на отношения с Россией, так и у тех, кто смотрит на нас с точки зрения ястребов. В данной ситуации, я так полагаю, просто взяли паузу для того, чтобы оценить эффективность действующих санкций и попытаться ввести новые. Новые пакеты, которые вводились ранее, предусматривали уже какие-то ну совсем смешные санкции. Может быть, просто исчерпался арсенал», — рассказал Безпалько. Адские ли санкции? В США приняли скандальный законопроект против России Подробнее

Чем ответит Трамп Брюсселю

Членство Украины и Молдавии в ЕС фон дер Ляйен упомянула лишь вскользь. Их будущее, с её слов, лежит в Европейском Союзе, но процесс вступление будет зависеть от достижений украинских властей, и торга здесь никакого не будет. Вместо этого глава ЕК заговорила о другой стране — Канаде, что явно вызовет раздражение у 47-го президента США.

Хронология событий такова. Сначала Оттава изъявила желание сблизиться в торговом и политическом отношениях с Брюсселем, так как Вашингтон пошлинами и тарифами утомил. В ответ Трамп заявил, что прекратит торговлю с ЕС, если тот пойдёт на сближение с Канадой. Ассоциированному членству Канады в Евросоюзе фон дер Ляйен посвятила отдельный блок, премьер-министр Канады Марк Карни присутствовал в зале.

Глава ЕК заявила, что сотрудничество с Оттавой позволит Брюсселю снизить зависимость от «Китая и других ненадёжных поставщиков», страна разделяет европейские ценности, а практические интересы у них общие, поэтому Канада станет «первым ассоциированным членом ЕС». Стоит отметить, что такого статуса в Евросоюзе на данный момент просто не существует, поэтому европейские аналитики ломают головы, пытаясь понять, что именно фон дер Ляйен предложила Канаде.

Несмотря на сомнительность статуса, Трамп явно не оставит его без внимания. Любопытно, что тот самый закон «об адских санкциях» позволяет ввести 100-процентные пошлины в отношении тех стран Евросоюза, которые до сих пор покупают российские энергоносители. Демократы пытались внедрить в документ список из десяти «плохих» стран, в отношении которых санкции вводить можно, но потерпели неудачу. Гвоздь в гроб доллара. Демпартия США выступила против «адских санкций» Подробнее

«Я думаю, что всё-таки „адский пакет санкций“ направлен скорее на страны Юго-Восточной Азии, на Китай и на Индию, которые закупают большие объёмы российской нефти и других российских товаров. Для Европейского Союза достаточно просто угрозы ухудшения отношений с Трампом. Это может отразиться на множестве разных аспектов, от, скажем, собственных санкций, тарифов до прекращения военного сотрудничества, прекращения поставок вооружений. Германия претендует, например, на закупку 17 F-35. В этом случае американцы могут отказаться продавать эти самолёты Германии под предлогом того, что они нарушают этот пакет, а в реальности за то, что они сотрудничают с Канадой. Ну, в общем, в Евросоюзе сейчас не наблюдается единомыслия по поводу включения Канады в качестве ассоциированного члена ЕС и объявления режима привилегированной свободной торговли для Канады, чтобы Канада могла компенсировать потери от вводимых Трампом пошлин торговли с Европейским Союзом. То есть некоторые европейские страны просто испугались Трампа не потому, что он именно этот пакет санкций будет против них вводить, а именно потому, что они боятся ухудшения отношений с США», — объяснил эксперт.