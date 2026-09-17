Конгресс принял закон об «адских санкциях» против России. Однако ждать немедленных санкций против России не стоит, считают эксперты. А в самих Штатах уверены, что закон никак не поможет Украине.

Что за законопроект об «адских санкциях»?

Законопроект был впервые предложен 1 апреля 2025 года. Одним из его соавторов стал печально известный сенатор Линдси Грэм (признан в РФ экстремистом — прим.aif.ru). Изначально проект документа предполагал введение 500-процентных пошлин против любых стран, которые закупали энергоресурсы у России. Т. е. он предполагал санкции не против РФ напрямую, а против ее партнеров (так называемые вторичные санкции).

Законопроект сразу вызвал большие споры среди американского истеблишмента, поскольку нес высокие риски и для США. Он мог вызвать большие проблемы с американскими союзниками, которые продолжали закупать российские энергоносители, а также начать масштабную торговую войну с Китаем — одним из основных торговых партнеров РФ.

В ходе долгих согласований, в том числе и с Белым домом, размер пошлин был уменьшен до 100 %, а круг адресатов сузили лишь до крупнейших покупателей энергоресурсов у России. В таком виде он был сначала принят Сенатом, а затем, 17 сентября, и Палатой представителей. Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп. Гвоздь в гроб доллара. Демпартия США выступила против «адских санкций» Подробнее

Даже в США считают, что законопроект не усилит санкции против РФ

За законопроект проголосовали 262 конгрессмена, в том числе 204 республиканца и 58 демократов. 152 демократа и 7 республиканцев проголосовали против.

Противники законопроекта считают, что он не усиливает давление на РФ, зато дает президенту США Дональду Трампу безграничные полномочия по введению пошлин. Об этом в частности заявил конгрессмен-демократ Чуй Гарсия.

Дело в том, что Верховный суд лишил Белый дом права вводить пошлины против других стран по своему усмотрению. Однако законопроект об «адских санкциях» обходит этот запрет. Многие демократы уверены, что Трамп будет злоупотреблять законом, чтобы вводить неугодные пошлины против неугодных ему стран. А вот Украине никакой поддержки принятый документ не даст. Это начало. Из-за антироссийских санкций Латвию ждут массовые банкротства Подробнее

Что говорят эксперты?

Эксперты считают, что Трамп не воспользуется законом, чтобы немедленно ввести пошлины против покупателей российских энергоресурсов.

«Трамп получил дополнительный инструмент, которым может пользоваться при желании. Сам он, наверное, злоупотреблять не будет. Но он не навсегда президент, а закон останется», — отмечает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.