Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
1123

Адские ли санкции? В США приняли скандальный законопроект против России

Сюжет Санкции в отношении России и ответные меры РФ
Конгресс принял закон об «адских санкциях» против России.
Конгресс принял закон об «адских санкциях» против России. istockphoto.com

Конгресс принял закон об «адских санкциях» против России. Однако ждать немедленных санкций против России не стоит, считают эксперты. А в самих Штатах уверены, что закон никак не поможет Украине.

Что за законопроект об «адских санкциях»?

Законопроект был впервые предложен 1 апреля 2025 года. Одним из его соавторов стал печально известный сенатор Линдси Грэм (признан в РФ экстремистом — прим.aif.ru). Изначально проект документа предполагал введение 500-процентных пошлин против любых стран, которые закупали энергоресурсы у России. Т. е. он предполагал санкции не против РФ напрямую, а против ее партнеров (так называемые вторичные санкции).

Законопроект сразу вызвал большие споры среди американского истеблишмента, поскольку нес высокие риски и для США. Он мог вызвать большие проблемы с американскими союзниками, которые продолжали закупать российские энергоносители, а также начать масштабную торговую войну с Китаем — одним из основных торговых партнеров РФ.

В ходе долгих согласований, в том числе и с Белым домом, размер пошлин был уменьшен до 100 %, а круг адресатов сузили лишь до крупнейших покупателей энергоресурсов у России. В таком виде он был сначала принят Сенатом, а затем, 17 сентября, и Палатой представителей. Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Демократы пытались внести в документ правки.
Гвоздь в гроб доллара. Демпартия США выступила против «адских санкций» Подробнее

Даже в США считают, что законопроект не усилит санкции против РФ

За законопроект проголосовали 262 конгрессмена, в том числе 204 республиканца и 58 демократов. 152 демократа и 7 республиканцев проголосовали против.

Противники законопроекта считают, что он не усиливает давление на РФ, зато дает президенту США Дональду Трампу безграничные полномочия по введению пошлин. Об этом в частности заявил конгрессмен-демократ Чуй Гарсия.

Дело в том, что Верховный суд лишил Белый дом права вводить пошлины против других стран по своему усмотрению. Однако законопроект об «адских санкциях» обходит этот запрет. Многие демократы уверены, что Трамп будет злоупотреблять законом, чтобы вводить неугодные пошлины против неугодных ему стран. А вот Украине никакой поддержки принятый документ не даст.

Латвия, выбрав «европейские ценности», стала обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет.
Это начало. Из-за антироссийских санкций Латвию ждут массовые банкротства Подробнее

Что говорят эксперты?

Эксперты считают, что Трамп не воспользуется законом, чтобы немедленно ввести пошлины против покупателей российских энергоресурсов.

«Трамп получил дополнительный инструмент, которым может пользоваться при желании. Сам он, наверное, злоупотреблять не будет. Но он не навсегда президент, а закон останется», — отмечает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Оцените материал
Оставить комментарий (3)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миресанкции против РФСША
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть