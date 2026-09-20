Министр Молдавии предложил прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

Министр сельского хозяйства Молдавии Еуджениу Осмокеску предложил полностью отказаться от экспорта молдавских товаров в Россию и Белоруссию. По его словам, такой шаг должен продемонстрировать приверженность Кишинева международным санкциям против двух стран. При этом Осмокеску уточнял, что это его личная позиция.

Министр признал, что в случае введения запрета работающие с российским и белорусским рынками молдавские экспортеры понесут потери. При этом, по его словам, поставки из Молдавии сейчас в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию.

В связи с этим Осмокеску предложил разработать специальную программу поддержки компаний, которые могут лишиться этих рынков. Предполагается, что она должна помочь производителям переориентировать поставки на Евросоюз.

Ранее сообщалось о последствиях потери российского рынка для латвийского предприятия Rebir. Завод по производству электроинструментов решили ликвидировать после того, как из-за санкций ЕС против России и Белоруссии он лишился основного рынка сбыта и не смог найти новые экспортные направления.