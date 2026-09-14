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Захарова отреагировала на закрытие завода в Латвии из-за санкций против РФ

МИД РФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на закрытие в Латвии завода Rebir в связи с потерей рынков сбыта в России из-за санкций.

«Все, кто выбрал "европейские ценности", стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет», - прокомментировала Захарова агентству РИА Новости ликвидацию предприятия.

Латвийский завода Rebir производил электроинструменты. После введения санкций ЕС против РФ и Белоруссии он лишился главного рынка сбыта. Агентство Sputnik Латвия со ссылкой на главу правления Николая Симорева сообщило, что предприятие ликвидируют до конца 2026 года. В материале отмечается, что заводу не удалось найти новые экспортные направления.

Ранее Захарова обвинила главу МИД Польши Радослава Сикорского в русофобии головного мозга.
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ПолитикаМария Захаровасанкции против РФЛатвия
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