Глава белорусского государства Александр Лукашенко отправился с поездкой по государствам Персидского залива, а также Юго-Восточной Азии. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый (Лукашенко — ред.) с большим визитом в государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии», — приводятся в публикации его слова.

Уточняется, что столь масштабная командировка белорусского лидера стартовала с посещения Султаната Оман. Борт № 1 Белоруссии приземлился в аэропорту Маската. Главу республики приветствовал глава Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.

В сообщении также говорится, что взаимодействие с Оманом в последние годы стремительно наращивается по всем направлениям — начиная с политики и экономики и заканчивая культурой и туризмом. На сегодня Минск и Маскат выполняют дорожную карту, рассчитанную на развитие партнёрства в 2026 - 2027 годах.

«В ходе нынешнего визита президента Беларуси в Оман предстоит проревизировать выполнение договоренностей, достигнутых между странами по итогам предыдущих встреч на высшем уровне», — отмечается в публикации.

Среди государств, куда также направится белорусский лидер, — Вьетнам. В Ханое Александр Лукашенко проведёт официальные переговоры; главная их задача — наращивание двустороннего партнёрства, говорится в сообщении.

В Объединенных Арабских Эмиратах у Лукашенко будет насыщенная рабочая программа. Помимо двусторонней повестки на высшем уровне, в Абу-Даби белорусский президент поучаствует в Конференции ООН и проведёт ряд встреч, сказано в сообщении.