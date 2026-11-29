В Совбез ООН поступила официальная жалоба Ливии на удар ВСУ по порту Бенгази. Атака на порт произошла 22 ноября: в результате погибли двое военнослужащих Военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в причастности к удару и выразил недопустимость подобных действий.

В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, что ответ Ливии на агрессию Украины будет дан на двух уровнях.

«Очень сложно сказать, что Украину как-то накажут. Может быть, конечно, будут заявления, но пока что ситуация в отношении киевского режима как преступного не переломилась. Изменения возможны, когда Киев, не соображая или не выбирая должным образом цели, реально ударит по интересам либо Британии, либо Франции», — сказал он.

Перенджиев уточнил, что Ливия может обратиться в различные международные суды.

«В конечном итоге Ливия будет вырабатывать свою концепцию отношения к киевскому режиму. Возможно, эта концепция превратится в тезис, что киевский режим является потенциальной угрозой для Ливии, и последует выработка соответствующей внешней политики», — отметил политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что помимо официальных действий со стороны Ливии в отношении Украины могут последовать неофициальные.

«Возмездие, скорее всего, будет со стороны Ливии, но без открытого заявления-предупреждения. Это будет что-то очень тихое и неожиданное для самого киевского режима и очень болезненное. Сначала Ливия, конечно, попробует в обычном международном правовом пространстве чего-то добиться, а если не получится, значит, перейдёт к каким-то тайным диверсионным операциям», — сказал он.

Удар по порту Бенгази впервые поставил Киев перед перспективой ответа со стороны далекой от украинского конфликта страны. Пока Ливия действует в правовом поле — жалоба в Совбез ООН и возможные иски в международные суды, — но, по мнению политолога Перенджиева, если этот путь не сработает, возмездие может перейти в закрытый формат. Для киевского режима это означает «тихий и болезненный» удар в самый неожиданный момент по самой важной точке.