Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наследие предков является надежной опорой для россиян при вызовах Запада.

«Когда мировая история переживает переломный этап, а страны Запада не оставляют попыток расколоть наше общество, наследие предков служит для нас надежной опорой», — отметил Сергей Лавров в приветствии к участникам пленарного заседания Всемирного русского народного собора.

Министр добавил, что РФ как многонациональная цивилизация на протяжении столетий формировалась вокруг традиционных духовно-нравстренных ориентиров.

Ранее Владимир Путин заявил, что сплоченность многонационального народа определяла судьбу РФ на протяжении всей истории.