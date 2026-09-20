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Итальянский журналист высказался о выборах в России

Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо провёл параллели между электоральными процедурами в России и его родной стране на фоне завершившихся выборов депутатов в Государственную думу IX созыва.

По словам Лоруссо, в России существует десять политических партий, некоторые из которых не имеют представителей в Государственной думе. В то же время в Италии новым партиям «запрещено участвовать в выборах» из-за закона, который требует «собрать десятки тысяч подписей» в короткие сроки.

«Мы легко можем понять, что настоящие фиктивные выборы, конечно, не в России, а в Италии», — заявил Лоруссо.

20 сентября завершилось голосование в Государственную думу. В настоящее время проходит подсчёт голосов избирателей.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что явка на текущих выборах составила порядка 57%.
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Политикавыборы в Государственную думу 2026журналистИталияРоссия
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