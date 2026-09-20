Памфилова назвала случай с бюллетенями в Коми провокацией

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что инцидент с заранее проставленными отметками в бюллетенях на одном из участков в Республике Коми с высокой вероятностью был организованной провокацией.

По ее словам, после проверки обстоятельств произошедшего вероятность такой версии оценивается более чем в 90%.

«После тщательной проверки, по заключению правоохранительных органов, там очень высока вероятность — где-то свыше 90 процентов — что это была организованная провокация», — заявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Коми обнаружили около 50 бюллетеней с уже проставленной отметкой за одну из партий. Инцидент проверяли правоохранительные органы.

Также сообщалось, что заполненные бюллетени были изъяты в качестве вещественных доказательств. Тогда Памфилова отмечала, что необходимо установить, было ли произошедшее намеренным действием или провокацией.