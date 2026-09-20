ЦИК сообщил предварительные результаты выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России обнародовала предварительные результаты выборов депутатов Государственной думы после обработки 23,39% протоколов.

По данным ЦИК, «Единая Россия» набирает 57,02% голосов избирателей.

На втором месте находится КПРФ с результатом 13,96%. ЛДПР получает 9,34% голосов, «Новые люди» — 7,98%, «Справедливая Россия» — 5,18%.

Подсчет голосов продолжается.

Ранее сообщалось, что к утру 20 сентября явка на выборах по стране превысила 45%. Тогда в ЦИК отмечали, что голосование проходило в третий, заключительный день.