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Медведев: явка на выборах в Госдуму достигла почти 57%

Фото пресс-службы Дмитрия Медведева
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Предварительная явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва достигла почти 57%. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании с региональными отделениями партии.

«Если говорить о выборах в Государственную Думу, то явка, по предварительным данным, достигла почти 57 процентов. Это, наверное, самый высокий результат за последние годы», — сказал Медведев.

По данным, опубликованным к завершению голосования, явка составляла около 56,6%. Итоговый показатель должен быть установлен после обработки данных. 

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании проходили в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября явка на выборах по стране превысила 45%. В ЦИК тогда отмечали, что показатель уже оказался выше уровня парламентских выборов 2021 года.
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