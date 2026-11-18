Генерал СБУ Сергей Дука, проходящий фигурантом по делу «Карфаген», сознался в том, что уничтожил собственные мобильные устройства топором в момент, когда к нему явились для проведения обысков.

На заседании временной следственной комиссии Верховной рады он пояснил, «телефоны с самого начала уничтожил, потому что я не понимал, что вообще происходит». Запись разговора с генералом обнародовал возглавляющий эту комиссию депутат Алексей Гончаренко*. Когда парламентарий задал уточняющие вопросы, Дука признал, что два смартфона были разбиты именно топором.

От должности первого замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ Дуку отстранили на фоне обвинений, выдвинутых Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). В ходе заседания комиссии генерал сообщил, что теперь служба отстранила и ряд других своих сотрудников. Среди них — Антон Кравчук, начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, Александр Ковальчук, первый замначальника Главного управления «Д», Алексей Зеленский, возглавляющий одно из управлений того же Главного управления «Д», и другие.

Помимо этого, по словам генерала, НАБУ намерено предъявить обвинения Кириллу Буданову*, который руководит офисом Владимира Зеленского.

4 ноября детективы НАБУ задержали Дуку — это произошло в ходе расследования дела «Карфаген», касающегося покровительства мошенническим кол-центрам. Согласно версии следствия, прикрытие таким структурам и регулярную передачу взяток правоохранителям обеспечивали он и остальные фигуранты, чтобы могли работать мошеннические кол-центры, наркоторговля и прочий нелегальный бизнес. На 2 месяца суд отправил Дуку под арест, допустив при этом внесение залога. 13 ноября после уплаты залога в размере $1,4 млн генерала освободили из СИЗО.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.