Финские военные провели международные учения, в ходе которых отработали захват гражданских судов на Балтике. Наряду с береговой охраной, в них приняли участие полицейские, спасатели, спецназовцы и другие службы, сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle.

На учениях военные тренировались захватывать суда с волочащимся якорем. Специалисты должны были остановить корабль с вертолета, взять его под контроль и эвакуировать пострадавших. Все это финны проводят на фоне инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море, в которых виновной, разумеется, признавали Россию. Так, например, в ноябре 2024 года датские военные задержали китайский корабль Yi Peng 3, который прошел рядом с поврежденным кабелем связи C-Lion1 на дне моря. Как тогда писали СМИ, в Европе считали, что кабели оборвали с помощью спущенного якоря или донного трала. Чуть позже финские пограничники задержали вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S, который якобы повредил кабель Estlink 2, связывающий Финляндию с Эстонией, где во всем обвинили российский «теневой флот».

«Чуть позже, правда, выясняется, что те же китайцы ничего такого не делали — Балтийское море все-таки довольно мелкое, но при этом напичкано подводной инфраструктурой, и что-то случайно задеть при швартовке или постановке на якорь действительно можно, — заметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — А бесконечные учения на Балтике, в том числе возле Калининграда, европейцы проводят, потому считают это море „внутренним озером“ НАТО. Германия в подобных учениях играет главную роль, им помогают финны и эстонцы — нейтральная полоска там небольшая, особо не развернешься».

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Отрабатывают на подобных учениях захват российских гражданских судов, в том числе «теневого флота», считает эксперт.

«Выводы со стороны Балтийского флота уже сделаны. Он хоть и компактный, но сдачи в случае чего дать может, — добавляет Дандыкин. — Если, конечно, все это не превратится в войну, к которой в Европе вряд ли готовы. Аналогичные задачи поставили и перед Тихоокеанским флотом России, который может задерживать и досматривать суда недружественных стран. Как говорит наш президент, „пожалуйте бриться“. В Черном море, конечно, ситуация сложнее — там идет война, уничтожается морская инфраструктура противника. Но ведь и там, замечу, атаки на суда и инфраструктуру затрагивают интересы разных стран, в том числе Турции и США».

Напомним, в начале недели корвет «Сообразительный» вел патрулирование в нейтральных водах Балтийского моря, когда на опасное сближение с кораблем пошел вертолет, принадлежащий вооруженным силам Дании. На предупреждение экипажа датчане не отреагировали, а потому командир судна принял решение выпустить две световые ракеты. После этого вертолет скрылся. Чуть раньше корвет отогнал от находящегося под санкциями танкера Kira K судно береговой охраны Германии. Командира «Сообразительного» министр обороны России Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия».