Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
1033

«Выводы сделаны». В Финляндии испугались российского военного корабля

В начале недели корвет «Сообразительный» вел патрулирование в нейтральных водах Балтийского моря, когда на опасное сближение с кораблем пошел вертолет.
В начале недели корвет «Сообразительный» вел патрулирование в нейтральных водах Балтийского моря, когда на опасное сближение с кораблем пошел вертолет. Reuters

Финские военные провели международные учения, в ходе которых отработали захват гражданских судов на Балтике. Наряду с береговой охраной, в них приняли участие полицейские, спасатели, спецназовцы и другие службы, сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle.

На учениях военные тренировались захватывать суда с волочащимся якорем. Специалисты должны были остановить корабль с вертолета, взять его под контроль и эвакуировать пострадавших. Все это финны проводят на фоне инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море, в которых виновной, разумеется, признавали Россию. Так, например, в ноябре 2024 года датские военные задержали китайский корабль Yi Peng 3, который прошел рядом с поврежденным кабелем связи C-Lion1 на дне моря. Как тогда писали СМИ, в Европе считали, что кабели оборвали с помощью спущенного якоря или донного трала. Чуть позже финские пограничники задержали вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S, который якобы повредил кабель Estlink 2, связывающий Финляндию с Эстонией, где во всем обвинили российский «теневой флот».

«Чуть позже, правда, выясняется, что те же китайцы ничего такого не делали — Балтийское море все-таки довольно мелкое, но при этом напичкано подводной инфраструктурой, и что-то случайно задеть при швартовке или постановке на якорь действительно можно, — заметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. — А бесконечные учения на Балтике, в том числе возле Калининграда, европейцы проводят, потому считают это море „внутренним озером“ НАТО. Германия в подобных учениях играет главную роль, им помогают финны и эстонцы — нейтральная полоска там небольшая, особо не развернешься».

Виктор Медведчук пишет, что к осени 2026 года на финской земле локализованы и выпускаются практически все типы беспилотных систем.
Нейтралитет отменяется. Финляндия превращается в оружейный цех Украины Подробнее

Отрабатывают на подобных учениях захват российских гражданских судов, в том числе «теневого флота», считает эксперт.

«Выводы со стороны Балтийского флота уже сделаны. Он хоть и компактный, но сдачи в случае чего дать может, — добавляет Дандыкин. — Если, конечно, все это не превратится в войну, к которой в Европе вряд ли готовы. Аналогичные задачи поставили и перед Тихоокеанским флотом России, который может задерживать и досматривать суда недружественных стран. Как говорит наш президент, „пожалуйте бриться“. В Черном море, конечно, ситуация сложнее — там идет война, уничтожается морская инфраструктура противника. Но ведь и там, замечу, атаки на суда и инфраструктуру затрагивают интересы разных стран, в том числе Турции и США».

Напомним, в начале недели корвет «Сообразительный» вел патрулирование в нейтральных водах Балтийского моря, когда на опасное сближение с кораблем пошел вертолет, принадлежащий вооруженным силам Дании. На предупреждение экипажа датчане не отреагировали, а потому командир судна принял решение выпустить две световые ракеты. После этого вертолет скрылся. Чуть раньше корвет отогнал от находящегося под санкциями танкера Kira K судно береговой охраны Германии. Командира «Сообразительного» министр обороны России Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия».
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреБалтийское мореДанияРоссия и ФинляндияНАТОвоенные учения
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть