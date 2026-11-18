Ответ России на атаки украинских беспилотников заключается в дальнейшем поражении критически важной инфраструктуры и транспортной системы Украины, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru.

По его мнению, украинская транспортная и портовая инфраструктура уже находится в критическом состоянии.

«Украина превращается в руины, в непригодное для жизни государство. Уже сейчас можно говорить о том, что полностью отсутствует морское сообщение, блокированы дунайские, одесские и николаевские порты. Украина утратила возможность авиационного сообщения», — заявил Олег Иванников.

Эксперт также заявил, что железнодорожное сообщение и автомобильные перевозки в интересах ВСУ находятся под ударами российских войск.

«Железнодорожный транспорт практически не функционирует, все перевозки в интересах ВСУ уничтожаются. Также уничтожаются подвижной состав, транспортные средства, такие как грузовые длинномеры, осуществляющие подвоз боеприпасов к линии боевого соприкосновения, и военная техника», — отметил Иванников.

Среди приоритетных целей, по его словам, — объекты энергетики, связи и цифровой инфраструктуры.

«Уничтожаются критически важные объекты инфраструктуры, такие как дата-центры и объекты электро- и газогенерации. Сейчас речь идёт о том, что Украина перестаёт обладать экономическими возможностями для обеспечения своих социальных гарантий и функций», — добавил Иванников.

Текущая ситуация связана непосредственно с политикой киевских властей.

«Украинские граждане ещё не полностью осознают весь тот крах государства, к которому его подвёл киевский режим. Сам Зеленский прячется на Западе, избегает появляться на Украине, распускает слухи о готовящемся на него покушении и объявленной охоте. Это является предлогом для того, чтобы, находясь на Западе и используя все медийные возможности, обеспечивать деятельность всей нацистской бюрократической системы управления», — заключил военный эксперт.