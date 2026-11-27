Разделение участия стран ЕС в финансировании военных и бюджетных расходов Украины позволит собрать новый кредит на €45 млрд, рассказал «Царьграду» экономист Алексей Зубец.

Как отмечается в публикации, €25 млрд предполагается направить на военные нужды, ещё €20 млрд — на поддержку бюджета. Болгария заявила о готовности участвовать только в невоенной части финансирования.

По объяснению Зубца, такое распределение позволяет учитывать позиции отдельных государств. Если Болгария поддерживает бюджетные расходы Киева, Франция и Германия могут перенаправить свою долю на военные цели.

«Возможность, при которой Украина не получит вот эти 45 миллиардов дополнительных денег, я бы такую возможность не рассматривал вообще», — заявил экономист.

При этом окончательного решения по кредиту на завершившемся саммите ЕС не приняли.