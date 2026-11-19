Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС, где заявил, что развитие партнерства с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона остается стратегическим направлением российской политики.

Глава государства сообщил, что Москва поддерживает проект итоговой Шэньчжэньской декларации и намерена сохранять открытость миру, одновременно укрепляя собственный экономический потенциал. По его словам, АТР должен стать одним из локомотивов мирового развития.

Путин также отметил, что российский ВВП за последние три года вырос на 10%. Россия, подчеркнул президент, является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона и вносит вклад в его благополучие.

Кроме того, глава государства сообщил об увеличении товарооборота России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на 60%.

Добавим, помимо Путина, в пленарной сессии участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, американский президент Дональд Трамп, а также лидеры других стран АТЭС и руководители делегаций, приехавших на саммит. На 19 ноября запланированы полноформатные переговоры президентов России и США.