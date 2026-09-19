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Bild: армия ФРГ отказывает русским немцам в службе на восточном фланге НАТО

istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Вооруженные силы германии приняли решение не допускать русских немцев к службе в составе подразделения, дислоцированного на территории Литвы. Данную информацию распространило издание Bild.

Как уточняется в публикации, военнослужащие бундесвера проходят процедуру проверки уровня допуска к секретным сведениям, и часть из них не смогла успешно пройти данное тестирование из-за наличия родственных связей в России или Белоруссии. При этом им не запрещается продолжать военную карьеру в рядах бундесвера, а также не возбраняется навещать близких в указанных государствах, однако о подобных визитах они обязаны заблаговременно уведомлять командование.

Кроме того, те лица, которые не прошли проверку, организованную военной контрразведывательной службой MAD, переводятся на должности, предполагающие лишь начальный уровень доступа к информации.

Согласно данным Bild, в оборонном ведомстве ФРГ подтвердили случаи отказа военнослужащим с российскими корнями в прохождении службы на восточном направлении НАТО, однако добавили, что военные, чьи семьи связаны с Россией или Белоруссией, не подвергаются каким-либо предвзятым или неравноправным мерам.

Ранее глава Бундесвера Карстен Бройер призвал немцев готовиться к обороне.
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