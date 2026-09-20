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Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

whitehouse.gov
Москва, 21 сентября - АиФ-Москва.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским потребовал прекратить атаки украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе беседы. В Вашингтоне считают, что удары по российской нефтяной инфраструктуре могут способствовать росту мировых цен на дизельное топливо.

Источник отметил, что тема стоимости дизеля неоднократно обсуждалась во время телефонных переговоров американского и украинского лидеров.

Ранее в Ярославской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. В результате атаки был поврежден НПЗ.
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ПолитикаНПЗВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
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