Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским потребовал прекратить атаки украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Трамп неоднократно поднимал этот вопрос в ходе беседы. В Вашингтоне считают, что удары по российской нефтяной инфраструктуре могут способствовать росту мировых цен на дизельное топливо.

Источник отметил, что тема стоимости дизеля неоднократно обсуждалась во время телефонных переговоров американского и украинского лидеров.

Ранее в Ярославской области отразили массированную атаку украинских беспилотников. В результате атаки был поврежден НПЗ.