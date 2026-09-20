Американцев призвали к осторожности на Ближнем Востоке из-за Йемена

Американские власти призывают граждан США, которые находятся на Ближнем Востоке, быть осторожными в связи с опасностью эскалации конфликта между Саудовской Аравией и шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), правящим на севере Йемена, следует из заявлений посольств Соединённых Штатов в регионе.

Кроме того, им советуют быть готовыми к отмене рейсов, закрытию воздушного пространства и возможным задержкам в поездках.

«Американским гражданам, находящимся в настоящее время на Ближнем Востоке, следует проявлять повышенную бдительность и учитывать возможность отмены рейсов, закрытия воздушного пространства и перебоев в поездках», — сказано в обращении американской дипломатической миссии в Ливане.

Такие же предупреждения были выпущены диппредставительствами США в Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте, Иордании, Катаре, Ираке, Бахрейне, Палестине и Омане.

Напомним, ранее хуситы заявили, что взяли под контроль ещё шесть округов в провинциях Таиз и Ходейда в Йемене. 19 сентября движение «Ансар Алла» (хуситы) проинформировало о двух военных операциях, в рамках которых подвергло ударам цели в Эр-Рияде и объекты нефтяной компании Saudi Aramco на западе Саудовской Аравии.