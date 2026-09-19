Хуситы заявили об обстреле Эр-Рияда и объектов Saudi Aramco

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что провело две военные операции, атаковав цели в Эр-Рияде и объекты нефтяной компании Saudi Aramco на западе Саудовской Аравии.

«Первая военная операция была направлена ​​против стратегически важных объектов в столице саудовского противника Эр-Рияде, а вторая - против объектов компании Aramco в Янбу», - сообщил в своем Telegram-канале представитель хуситов Яхья Сариа.

Он заявил, что для ударов были использованы баллистические и крылатые ракеты и БПЛА, после попаданий на объектах начался пожар.

Сариа объяснил атаки необходимостью ответа на продолжающиеся удары Саудовской Аравии по Йемену.

Ранее источники сообщили, что Saudi Aramco в октябре не поставит нефть по меньшей мере на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Европе из-за ударов хуситов по трубопроводу «Восток - Запад».