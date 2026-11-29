Власти Израиля аннулировали паспорт 28-летнего Андрея Хржановского, который известен как пропалестинский активист, передает 14-й канал израильского телевидения.

Сообщается, что аннулировать документ распорядился глава МИД Израиля Гидеон Саар. По данным источников телеканала, Саар подтвердил эту информацию, при этом в Министерстве внутренних дел и Управлении миграции и народонаселения Израиля сведений об этом пока нет.

По данным телеканала, запрос об аннулировании паспорта Андрея Хржановского направил министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Амихай Шикли, который ранее потребовал лишить активиста израильского гражданства за пропалестинскую позицию.

Сейчас, по данным журналистов, Андрей Хржановский находится в Париже.

Отметим, Андрей Хржановский родился в Санкт-Петербурге и является сыном кинорежиссера Ильи Хржановского*. В Израиль Хржановский-младший уехал в 2022 году, там он получил гражданство на основании Закона о возвращении. После переезда Андрей Хржановский стал журналистом, он поддерживал Палестину и осуждал Израиль за политику в отношении палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

Отметим, Минюст России признал иноагентом режиссера Хржановского в марте 2024 года.

Напомним, в июне министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом страны Амихай Шикли сообщил, что власти Израиля отказали во въезде в страну французской журналистке Алис Фруссар из-за ее позиции по Палестине. Он сообщил, что этого американской пропалестинской активистке Линде Сарсур также не разрешили приехать в Израиль.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.