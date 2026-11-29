Благотворительная акция «Добрая ёлка» в Москве в пятый раз пройдёт с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года в рамках проекта «Зима в Москве». Любой горожанин может выбрать желание ребёнка от 3 до 17 лет, подопечного московской некоммерческой организации, и исполнить его, потратив на подарок не больше 10 тысяч рублей. Елки с желаниями стоят в общественных пространствах до 17 января.

Кратко

Сроки: с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Ёлки с желаниями в общественных пространствах стоят до 17 января.

с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Ёлки с желаниями в общественных пространствах стоят до 17 января. Организатор: Комитет общественных связей и молодёжной политики Москвы.

Комитет общественных связей и молодёжной политики Москвы. Кому исполняют желания: подопечным московских НКО в возрасте от 3 до 17 лет.

подопечным московских НКО в возрасте от 3 до 17 лет. Лимит: стоимость подарка не должна превышать 10 тысяч рублей.

стоимость подарка не должна превышать 10 тысяч рублей. Где выбрать желание: на сайте акции или у ближайшей «доброй ёлки».

на сайте акции или у ближайшей «доброй ёлки». Итоги всех сезонов: москвичи исполнили 6 тысяч желаний, в акции участвовали более 250 организаций, а площадок в городе больше 100.

Кто может получить подарок и кто организует акцию?

Кадр из видео

Организатор акции — Комитет общественных связей и молодёжной политики Москвы. Подарки получают подопечные московских некоммерческих организаций в возрасте от 3 до 17 лет:

дети-сироты;

дети с ограниченными возможностями здоровья;

дети из малообеспеченных семей;

дети с серьёзными медицинскими диагнозами.

Акция стартовала 1 декабря 2022 года и проходит ежегодно, а нынешний сезон считается пятым.

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Как участвовать в «Доброй ёлке»: пошаговая инструкция

Фонды собирают письма и заявки, а желания появляются на сайте акции и в виде шаров на «добрых ёлках». Исполнить желание можно так:

Выберите желание ребёнка на сайте акции или у ближайшей «доброй ёлки».

Оставьте заявку на исполнение желания там же.

Обсудите детали подарка с представителем НКО.

Купите подарок: его стоимость не должна превышать 10 тысяч рублей.

Вручите подарок сами или передайте его через фонд.

Желания исполняют с 1 декабря. Ёлки с желаниями в общественных пространствах стоят до 17 января, а на сайте акции выбрать желание можно до конца сезона, до 28 февраля.

Что подарили детям в прошлом сезоне?

Фото: АГН Москва

Прошлый сезон шёл с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. На сайте акции было представлено более 1,8 тысячи желаний. Особое внимание организаторы уделили детям участников СВО.

Многие участники помогали не только подарками. Профессионалы из разных сфер проводили для детей экскурсии и мастер-классы, знакомили с различными профессиями.

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Три детские истории

Курбан , подопечный фонда «Игра», живёт с детским церебральным параличом. Он ползает, сидит и стоит у опоры, но самостоятельно ходить пока не может. На «Доброй ёлке» ему подарили подвесные качели.

, подопечный фонда «Игра», живёт с детским церебральным параличом. Он ползает, сидит и стоит у опоры, но самостоятельно ходить пока не может. На «Доброй ёлке» ему подарили подвесные качели. Арина , семиклассница и подопечная фонда «Река надежды», сама волонтёр: спасает собак и кошек, а особенно любит лошадей. Она занималась в конно-спортивном клубе «Битца», но сертификат на занятия семье не по силам. На «Доброй ёлке» ей подарили абонемент на конные занятия.

, семиклассница и подопечная фонда «Река надежды», сама волонтёр: спасает собак и кошек, а особенно любит лошадей. Она занималась в конно-спортивном клубе «Битца», но сертификат на занятия семье не по силам. На «Доброй ёлке» ей подарили абонемент на конные занятия. Матвей, девятилетний третьеклассник, старший в многодетной семье: с ним растут сестра Зоя (7 лет) и брат Гриша (5 лет). Он ходит на каратэ и недавно начал учиться шахматам. Участники «Доброй ёлки» исполнили его мечту, и теперь он обещает научиться играть по-настоящему хорошо.

Частые вопросы

Фото:Агентство городских новостей «Москва»/ Мобильный репортер

Нужно ли дарить именно подарок из списка?

Детали подарка участник обсуждает с представителем НКО после заявки, поэтому лучше сверить выбор с фондом до покупки.

Можно ли вручить подарок самому?

Да: подарок можно вручить лично или передать через фонд.

Это та же акция, что «Исполни желание»?

Нет. «Исполни желание» — отдельная городская акция по письмам детей Деду Морозу, а «Добрая ёлка» работает с подопечными НКО.