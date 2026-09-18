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«Это важно»! Собянин и Цивилева навестили бойцов СВО в госпитале ветеранов

Мэр Москвы Сергей Собянин и Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, посетили госпиталь для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3).
Мэр Москвы Сергей Собянин и Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, посетили госпиталь для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3). mos.ru

В пятницу, 18 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетили Госпиталь ветеранов войн № 3, ставший одним из ключевых специализированных центров помощи героям СВО. Они осмотрели лечебные отделения, оснащенные самым современным оборудованием, и пообщались с военнослужащими, проходящими восстановление после боевых травм.

Высокий класс заботы

Сергей Собянин поблагодарил раненых бойцов за их подвиг. Фото: mos.ru

Сергей Собянин отметил, что в столице развернута целая сеть больниц для оказания помощи ребятам, участвующим в СВО, открыто пять многопрофильных клиник, которые полностью посвящены только этой задаче. Военнослужащим проводят операции, реабилитацию, протезирование.

«Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня стала главным госпиталем. По поручению президента, совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения мы развернули целую сеть больниц для оказания помощи ребятам, участвующим в СВО», — сказал Собянин.
Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня по поручению Президента Российской Федерации стала главным госпиталем. Фото: mos.ru

Глава города акцентировал внимание на том, что Москва принимает всех защитников Отечества, независимо от места их проживания или регистрации: «В столице участникам СВО оказывают весь комплекс медицинской помощи, независимо от того, из какого региона они прибыли».

Жизнь после травмы

Госпиталь ветеранов войн № 3, открытый в 1991 году, — это мощнейшее лечебное учреждение площадью 85,9 тыс. кв. м, где трудятся 1 450 высококвалифицированных специалистов. Сегодня здесь выстроена уникальная система реабилитации. В распоряжении врачей и пациентов — 11 залов лечебной физкультуры, залы бальнеотерапии с минеральными ваннами, роботизированная кинезиотехника и тренажеры с биологической обратной связью (БОС-технологией).

Здесь проводят операции, лечение, реабилитацию, протезирование. Фото: mos.ru

Эти передовые методы позволяют эффективно восстанавливать координацию движений и функции пораженных конечностей. Кроме того, в госпитале работает мощный блок психологической помощи, помогающий бойцам преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство.

Столица не просто лечит, но и помогает героям вернуться к полноценной мирной жизни. Важнейшим этапом являются реабилитация и протезирование на уровне мировых стандартов. Мэр поблагодарил Министерство обороны за плодотворную совместную работу в этом направлении, отметив, что стороны прошли несколько этапов, начиная буквально с небольших отделений, а сегодня развернута целая сеть по реабилитации и протезированию высокого класса.

Столичные специалисты разработали эффективный алгоритм оказания медицинской помощи, который предусматривает непрерывный мониторинг всех этапов лечения бойцов. Фото: mos.ru

«Вместе с Министерством обороны мы оказываем полную помощь, и будем делать все, чтобы они как можно раньше возвращались к нормальной жизни, чувствовали себя полноценными людьми. Это очень важно», — подчеркнул Сергей Собянин.

Бесшовный цикл и новые возможности

Анна Цивилева выразила глубокую благодарность мэру Москвы за поддержку в выстраивании полноценного, «бесшовного» цикла лечения и реабилитации участников СВО.

Одно из крупнейших специализированных учреждений столицы, где лечат участников СВО, — это ГВВ № 3. Фото: mos.ru

Замминистра обороны, в свою очередь, добавила, что оборонное ведомство вместе с Москвой выстроило полный цикл оказания помощи участникам СВО: от попадания на лечение в госпиталь до дальнейшей реабилитации, протезирования, включая высокотехнологичные операции по трансплантации.

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ — отметила масштаб помощи и доступность высоких технологий для героев СВО.

Мэр Москвы поблагодарил Анну Цивилеву и Министерство обороны Российской Федерации за совместную работу. Фото: mos.ru

«Сегодня уже стационарные койки, действительно, 4,5 тысячи стационарных коек, работают и заняты только для наших ветеранов специальной военной операции, наших героев. Ну и, конечно же, развитие высокотехнологичной медицины благодаря вам стало доступно для наших ветеранов», — сказала Цивилева.

Отдельно была отмечена уникальная система реабилитации и протезирования, сформированная в Московском медицинском клиническом центре «Вороновское». По согласованию с министром обороны РФ, там открыт обучающий центр.

В двух неврологических отделениях предусмотрены помещения для самостоятельных занятий пациентов. Фото: mos.ru

«Там открыт обучающий центр для тех, кто проходит длительное лечение. Они имеют возможность пройти обучение и остаться в периметре Министерства обороны для дальнейшей службы. И, конечно же, многие воспользовались этой возможностью», — рассказала Анна Цивилева.

Персональный врач и амбулаторная поддержка

Забота о ветеранах не заканчивается с выпиской из стационара. С августа 2023 года в Госпитале ветеранов войн № 3 работает Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО. Это специализированная поликлиника для ветеранов, завершивших военную службу.

Обратиться в центр можно самостоятельно, по направлению из Единого центра поддержки или из районных поликлиник. Главный принцип работы — максимальное внимание к каждому герою: за каждым пациентом закреплен персональный врач, который ведет его и координирует все этапы дальнейшего лечения и восстановления.

Выставка портретов участников СВО «Мужество. Отвага. Героизм»

В Московском доме национальностей до 29 декабря работает патриотическая экспозиция, посвященная участникам спецоперации. На выставке представлены десятки портретов защитников Отечества, созданные художниками со всей России. Выставка расположилась в историческом зале по адресу: улица Новая Басманная, дом 4, строение 1.
В Московском доме национальностей до 29 декабря работает патриотическая экспозиция, посвященная участникам спецоперации. На выставке представлены десятки портретов защитников Отечества, созданные художниками со всей России. Выставка расположилась в историческом зале по адресу: улица Новая Басманная, дом 4, строение 1. © АиФ / Игорь Харитонов
Патриотический проект стартовал еще в декабре 2022 года и за это время успел завоевать огромный интерес аудитории — выставку уже посетили десятки тысяч человек. А галерея постоянно пополняется новыми работами живописцев.
Патриотический проект стартовал еще в декабре 2022 года и за это время успел завоевать огромный интерес аудитории — выставку уже посетили десятки тысяч человек. А галерея постоянно пополняется новыми работами живописцев. © АиФ / Игорь Харитонов
В проекте принимают участие почти 20 известных российских художников, среди которых Андрей Дубов, Виктор Лукьянов, Зинаида Ведешина, Федор Макаров и другие. Авторы называют себя волонтерами от искусства и вкладывают душу в каждый образ.
В проекте принимают участие почти 20 известных российских художников, среди которых Андрей Дубов, Виктор Лукьянов, Зинаида Ведешина, Федор Макаров и другие. Авторы называют себя волонтерами от искусства и вкладывают душу в каждый образ. © АиФ / Игорь Харитонов
Часть портретов мастера пишут непосредственно с натуры во время личных встреч с бойцами, а другие воссоздают по мотивам документальных фотографий, точно передавая характер и настроение каждого героя.
Часть портретов мастера пишут непосредственно с натуры во время личных встреч с бойцами, а другие воссоздают по мотивам документальных фотографий, точно передавая характер и настроение каждого героя. © АиФ / Игорь Харитонов
На полотне художницы Зинаиды Ведешиной запечатлен Герой России, заместитель командира полка по летной подготовке Алексей Тарасов. Летчик 1-го класса выполнял сложнейшие задачи на вертолете Ка-52 и до последнего удерживал боевую машину, спасая личный состав.
На полотне художницы Зинаиды Ведешиной запечатлен Герой России, заместитель командира полка по летной подготовке Алексей Тарасов. Летчик 1-го класса выполнял сложнейшие задачи на вертолете Ка-52 и до последнего удерживал боевую машину, спасая личный состав. © АиФ / Игорь Харитонов
В экспозиции представлена широкая палитра образов — от кадровых офицеров до добровольцев, мобилизованных и волонтеров. Среди полотен можно увидеть портреты Героев России подполковника Алексея Тарасова, рядового Дмитрия Егорова, офицера Султана Хошагульгова, а также рядового Антона Гусева и сержанта Анатолия Деткова.
В экспозиции представлена широкая палитра образов — от кадровых офицеров до добровольцев, мобилизованных и волонтеров. Среди полотен можно увидеть портреты Героев России подполковника Алексея Тарасова, рядового Дмитрия Егорова, офицера Султана Хошагульгова, а также рядового Антона Гусева и сержанта Анатолия Деткова. © АиФ / Игорь Харитонов
Помимо постоянно действующей галереи на Басманной, оргкомитет регулярно проводит выездные просветительские выставки на других культурных и общественных площадках Москвы и регионов.
Помимо постоянно действующей галереи на Басманной, оргкомитет регулярно проводит выездные просветительские выставки на других культурных и общественных площадках Москвы и регионов. © АиФ / Игорь Харитонов
По словам организаторов, содействие участникам СВО и формирование идеалов доблести стало важной задачей для многонационального народа России, а выставка — один из ярких примеров этого единства.
По словам организаторов, содействие участникам СВО и формирование идеалов доблести стало важной задачей для многонационального народа России, а выставка — один из ярких примеров этого единства. © АиФ / Игорь Харитонов
Штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии Антон Гусев изображен на полотне Дмитрия Петрова. Название картины и позывной бойца — «Столица» символизируют вклад москвичей, вставших на защиту Отечества.
Штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии Антон Гусев изображен на полотне Дмитрия Петрова. Название картины и позывной бойца — «Столица» символизируют вклад москвичей, вставших на защиту Отечества. © АиФ / Игорь Харитонов

Выставка портретов участников СВО «Мужество. Отвага. Героизм»

В Московском доме национальностей до 29 декабря работает патриотическая экспозиция, посвященная участникам спецоперации. На выставке представлены десятки портретов защитников Отечества, созданные художниками со всей России. Выставка расположилась в историческом зале по адресу: улица Новая Басманная, дом 4, строение 1.
В Московском доме национальностей до 29 декабря работает патриотическая экспозиция, посвященная участникам спецоперации. На выставке представлены десятки портретов защитников Отечества, созданные художниками со всей России. Выставка расположилась в историческом зале по адресу: улица Новая Басманная, дом 4, строение 1. © АиФ / Игорь Харитонов
Патриотический проект стартовал еще в декабре 2022 года и за это время успел завоевать огромный интерес аудитории — выставку уже посетили десятки тысяч человек. А галерея постоянно пополняется новыми работами живописцев.
Патриотический проект стартовал еще в декабре 2022 года и за это время успел завоевать огромный интерес аудитории — выставку уже посетили десятки тысяч человек. А галерея постоянно пополняется новыми работами живописцев. © АиФ / Игорь Харитонов
В проекте принимают участие почти 20 известных российских художников, среди которых Андрей Дубов, Виктор Лукьянов, Зинаида Ведешина, Федор Макаров и другие. Авторы называют себя волонтерами от искусства и вкладывают душу в каждый образ.
В проекте принимают участие почти 20 известных российских художников, среди которых Андрей Дубов, Виктор Лукьянов, Зинаида Ведешина, Федор Макаров и другие. Авторы называют себя волонтерами от искусства и вкладывают душу в каждый образ. © АиФ / Игорь Харитонов
Часть портретов мастера пишут непосредственно с натуры во время личных встреч с бойцами, а другие воссоздают по мотивам документальных фотографий, точно передавая характер и настроение каждого героя.
Часть портретов мастера пишут непосредственно с натуры во время личных встреч с бойцами, а другие воссоздают по мотивам документальных фотографий, точно передавая характер и настроение каждого героя. © АиФ / Игорь Харитонов
На полотне художницы Зинаиды Ведешиной запечатлен Герой России, заместитель командира полка по летной подготовке Алексей Тарасов. Летчик 1-го класса выполнял сложнейшие задачи на вертолете Ка-52 и до последнего удерживал боевую машину, спасая личный состав.
На полотне художницы Зинаиды Ведешиной запечатлен Герой России, заместитель командира полка по летной подготовке Алексей Тарасов. Летчик 1-го класса выполнял сложнейшие задачи на вертолете Ка-52 и до последнего удерживал боевую машину, спасая личный состав. © АиФ / Игорь Харитонов
В экспозиции представлена широкая палитра образов — от кадровых офицеров до добровольцев, мобилизованных и волонтеров. Среди полотен можно увидеть портреты Героев России подполковника Алексея Тарасова, рядового Дмитрия Егорова, офицера Султана Хошагульгова, а также рядового Антона Гусева и сержанта Анатолия Деткова.
В экспозиции представлена широкая палитра образов — от кадровых офицеров до добровольцев, мобилизованных и волонтеров. Среди полотен можно увидеть портреты Героев России подполковника Алексея Тарасова, рядового Дмитрия Егорова, офицера Султана Хошагульгова, а также рядового Антона Гусева и сержанта Анатолия Деткова. © АиФ / Игорь Харитонов
Помимо постоянно действующей галереи на Басманной, оргкомитет регулярно проводит выездные просветительские выставки на других культурных и общественных площадках Москвы и регионов.
Помимо постоянно действующей галереи на Басманной, оргкомитет регулярно проводит выездные просветительские выставки на других культурных и общественных площадках Москвы и регионов. © АиФ / Игорь Харитонов
По словам организаторов, содействие участникам СВО и формирование идеалов доблести стало важной задачей для многонационального народа России, а выставка — один из ярких примеров этого единства.
По словам организаторов, содействие участникам СВО и формирование идеалов доблести стало важной задачей для многонационального народа России, а выставка — один из ярких примеров этого единства. © АиФ / Игорь Харитонов
Штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии Антон Гусев изображен на полотне Дмитрия Петрова. Название картины и позывной бойца — «Столица» символизируют вклад москвичей, вставших на защиту Отечества.
Штурмовик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии Антон Гусев изображен на полотне Дмитрия Петрова. Название картины и позывной бойца — «Столица» символизируют вклад москвичей, вставших на защиту Отечества. © АиФ / Игорь Харитонов

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МоскваВолонтерство, помощь СВОСергей Собянинучастники СВОгерои СВОвосстановление после раненияГоспиталь ветеранов войн
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