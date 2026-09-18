«Это важно»! Собянин и Цивилева навестили бойцов СВО в госпитале ветеранов

В пятницу, 18 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетили Госпиталь ветеранов войн № 3, ставший одним из ключевых специализированных центров помощи героям СВО. Они осмотрели лечебные отделения, оснащенные самым современным оборудованием, и пообщались с военнослужащими, проходящими восстановление после боевых травм.

Высокий класс заботы

Сергей Собянин поблагодарил раненых бойцов за их подвиг. Фото: mos.ru

Сергей Собянин отметил, что в столице развернута целая сеть больниц для оказания помощи ребятам, участвующим в СВО, открыто пять многопрофильных клиник, которые полностью посвящены только этой задаче. Военнослужащим проводят операции, реабилитацию, протезирование.

«Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня стала главным госпиталем. По поручению президента, совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения мы развернули целую сеть больниц для оказания помощи ребятам, участвующим в СВО», — сказал Собянин.

Москва, как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня по поручению Президента Российской Федерации стала главным госпиталем. Фото: mos.ru

Глава города акцентировал внимание на том, что Москва принимает всех защитников Отечества, независимо от места их проживания или регистрации: «В столице участникам СВО оказывают весь комплекс медицинской помощи, независимо от того, из какого региона они прибыли».

Жизнь после травмы

Госпиталь ветеранов войн № 3, открытый в 1991 году, — это мощнейшее лечебное учреждение площадью 85,9 тыс. кв. м, где трудятся 1 450 высококвалифицированных специалистов. Сегодня здесь выстроена уникальная система реабилитации. В распоряжении врачей и пациентов — 11 залов лечебной физкультуры, залы бальнеотерапии с минеральными ваннами, роботизированная кинезиотехника и тренажеры с биологической обратной связью (БОС-технологией).

Здесь проводят операции, лечение, реабилитацию, протезирование. Фото: mos.ru

Эти передовые методы позволяют эффективно восстанавливать координацию движений и функции пораженных конечностей. Кроме того, в госпитале работает мощный блок психологической помощи, помогающий бойцам преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство.

Столица не просто лечит, но и помогает героям вернуться к полноценной мирной жизни. Важнейшим этапом являются реабилитация и протезирование на уровне мировых стандартов. Мэр поблагодарил Министерство обороны за плодотворную совместную работу в этом направлении, отметив, что стороны прошли несколько этапов, начиная буквально с небольших отделений, а сегодня развернута целая сеть по реабилитации и протезированию высокого класса.

Столичные специалисты разработали эффективный алгоритм оказания медицинской помощи, который предусматривает непрерывный мониторинг всех этапов лечения бойцов. Фото: mos.ru

«Вместе с Министерством обороны мы оказываем полную помощь, и будем делать все, чтобы они как можно раньше возвращались к нормальной жизни, чувствовали себя полноценными людьми. Это очень важно», — подчеркнул Сергей Собянин.

Бесшовный цикл и новые возможности

Анна Цивилева выразила глубокую благодарность мэру Москвы за поддержку в выстраивании полноценного, «бесшовного» цикла лечения и реабилитации участников СВО.

Одно из крупнейших специализированных учреждений столицы, где лечат участников СВО, — это ГВВ № 3. Фото: mos.ru

Замминистра обороны, в свою очередь, добавила, что оборонное ведомство вместе с Москвой выстроило полный цикл оказания помощи участникам СВО: от попадания на лечение в госпиталь до дальнейшей реабилитации, протезирования, включая высокотехнологичные операции по трансплантации.

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ — отметила масштаб помощи и доступность высоких технологий для героев СВО.

Мэр Москвы поблагодарил Анну Цивилеву и Министерство обороны Российской Федерации за совместную работу. Фото: mos.ru

«Сегодня уже стационарные койки, действительно, 4,5 тысячи стационарных коек, работают и заняты только для наших ветеранов специальной военной операции, наших героев. Ну и, конечно же, развитие высокотехнологичной медицины благодаря вам стало доступно для наших ветеранов», — сказала Цивилева.

Отдельно была отмечена уникальная система реабилитации и протезирования, сформированная в Московском медицинском клиническом центре «Вороновское». По согласованию с министром обороны РФ, там открыт обучающий центр.

В двух неврологических отделениях предусмотрены помещения для самостоятельных занятий пациентов. Фото: mos.ru

«Там открыт обучающий центр для тех, кто проходит длительное лечение. Они имеют возможность пройти обучение и остаться в периметре Министерства обороны для дальнейшей службы. И, конечно же, многие воспользовались этой возможностью», — рассказала Анна Цивилева.

Персональный врач и амбулаторная поддержка

Забота о ветеранах не заканчивается с выпиской из стационара. С августа 2023 года в Госпитале ветеранов войн № 3 работает Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО. Это специализированная поликлиника для ветеранов, завершивших военную службу.

Обратиться в центр можно самостоятельно, по направлению из Единого центра поддержки или из районных поликлиник. Главный принцип работы — максимальное внимание к каждому герою: за каждым пациентом закреплен персональный врач, который ведет его и координирует все этапы дальнейшего лечения и восстановления.