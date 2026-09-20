В Москве соединили ключ расшифрования для подсчета электронных голосов

В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Совета депутатов муниципального округа Щукино. Об этом сообщили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).



По заявлениям МГИК, избиратели, пришедшие к закрытию участков, смогли завершить голосование до 20:15 (мск).



По завершении электоральных процедур началась процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования. Для защиты результатов до начала выборов ключ был разделён на пять частей, которые были отданы Вадиму Ковалёву, Дмитрию Реуту, Алексею Шапошникову, Владимиру Дудочкину и Людмиле Маркиной.



«Теперь, когда поступили последние электронные голоса, а хранители соединили части ключа воедино, мы начали процедуру их подсчета. Отмечу, что Москва традиционно показала высокую электоральную активность», – сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.



Бумажные бюллетени подсчитывают вручную согласно специализированной процедуре. После подсчёта итоговые протоколы отправляются в ТИК, после чего будут направлены в МГИК. Об итоговых результатах голосования можно будет сказать тогда, когда протоколы ЭГ и традиционного голосования будут загружены в систему ГАС «Выборы».