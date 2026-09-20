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В Москве завершилось голосование на выборах в Государственную Думу

Сюжет Выборы-2026
Ilya Moskovets / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Оно проходило с 18 по 20 сентября в онлайн-формате и на столичных избирательных участках.

Жителям столицы были доступны разные способы голосования. Наиболее востребованным стало электронное голосование.

Отдать голос онлайн можно было с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября с компьютера, планшета или смартфона при наличии доступа в интернет. Для этого требовалась полная учетная запись на mos.ru. Проголосовать дистанционно можно было круглосуточно, в том числе находясь в другом регионе РФ.

Избирательные участки работали с 08:00 до 20:00 все три дня. Москвичи могли воспользоваться электронными терминалами на любом удобном участке, а бумажные бюллетени выдавались по месту постоянной регистрации.

Кроме того, электронными терминалами в столице могли воспользоваться избиратели из других регионов, которые заранее подали заявление на голосование по месту нахождения.

Одновременно с выборами в Госдуму жители района Щукино выбирали муниципальных депутатов. На столичных участках также проходило голосование на выборах высших должностных лиц шести регионов — Тывы, Мордовии, Ульяновской, Тверской, Брянской и Пензенской областей.

После закрытия участков и завершения электронного голосования в столице начнутся процедуры соединения частей ключа расшифрования, расшифровки и подсчета электронных голосов. При этом голос каждого избирателя останется анонимным.

Протоколы с итогами электронного голосования передадут в ЦИК.

Ранее стало известно, что явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%.
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