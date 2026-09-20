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МГИК: Все желающие успеют проголосовать на участках выбранным ими способом

Сюжет Выборы-2026
Константин Михальчевский / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Все желающие проголосовать на выборах в Государственную Думу смогут сделать это выбранным способом. Об этом заявил зампредседателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут.

По данным МГИК, по состоянию на 19:30 (мск) приблизительно на 150 избирательных участках из 1443 наблюдались очереди из избирателей. Преимущественно это происходит в новых жилых кварталах Коммунарки.

Как объяснил Реут, для Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) это стандартная ситуация. По его словам, новые дома еще не внесены в реестр, поэтому требуется определенное время для включения желающих проголосовать новоселов в дополнительные списки избирателей.

«Чтобы реализовать право каждого проголосовать тем способом, который выбрал гражданин, мы обеспечим всех желающих возможностью поучаствовать в выборах любым способом», — заявил Реут.

На участках будут выделены помещения на необходимое время. Все избиратели будут внесены в список, если предъявят паспорт с пропиской, и смогут проголосовать, заявил Реут.
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