Привыкли к многокилометровым шоссейным забегам, где тысячи людей бегут в одном потоке на выносливость? В эти выходные в столице можно попробовать совсем другой формат от «королевы спорта»: 21 и 22 ноября в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ пройдут соревнования по лёгкой атлетике «Скорость». Здесь всё решают взрывная сила, очная борьба плечом к плечу и доли секунды на короткой дорожке. Aif.ru — о том, как стать участником соревнований и как лучше подготовить себя к старту.

Почувствуй себя профессиональным легкоатлетом

Главная особенность соревнований «Скорость» заключается в том, что обычные бегуны-любители попадут в атмосферу профессиональных легкоатлетических стартов. Вместо уличного асфальта спортсменов ждут прорезиненные дорожки крытого манежа по адресу: Ярославское шоссе, дом 26, корпус 4. А моменты окончания забегов будут контролироваться системой фотофиниша, которая зафиксирует результат с точностью до сотых долей секунды.

Программа турнира построена вокруг динамичных дисциплин. Участники могут проверить себя в классическом спринте на 60, 200 и 400 метров, а также на средних дистанциях — 800 и 1500 метров. Всё устроено как на крупных чемпионатах: сначала проходят квалификационные забеги, после чего в финал на 60 метров выходят по восемь сильнейших мужчин и женщин, а на 200 и 400 метров — по шесть лучших атлетов. Для тех, кто предпочитает командный драйв, предусмотрены две смешанные эстафеты: классическая 4×200 метров и шведская, где атлеты по очереди пробегают этапы в 200, 400, 600 и 800 метров.

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Регистрация, документы и логистика

Подать заявку на участие можно через официальный сайт организаторов — Бегового сообщества. Принять участие в забегах могут все желающие в возрасте от 14 лет и старше, а стоимость слота составляет 2000 рублей для личного зачета и 6000 рублей для эстафетной команды. Выдача стартовых пакетов в манеже начнется в 8:00 утра в оба дня соревнований и будет закрываться строго за 45 минут до старта конкретной дисциплины. Тем, кто заявился на несколько забегов в субботу и воскресенье, важно не потерять свой стартовый номер — с ним придётся выходить на дорожку и в воскресенье.

Без предъявления необходимых документов на беговую дорожку не пустят. Для получения номера каждому атлету потребуется предъявить паспорт и оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям по лёгкой атлетике на выбранную дистанцию. Важный нюанс: справку заберут при регистрации и после забега не вернут, поэтому, если она нужна вам для других стартов, заранее сделайте ксерокопию и принесите ее вместе с оригиналом для сверки. Участникам от 14 до 17 лет дополнительно потребуется оригинал письменного согласия от родителей, а капитанам эстафетных команд — доверенность на получение пакетов за всю четверку.

При планировании поездки стоит учитывать логистику: парковка на территории университета для участников не предусмотрена. Удобнее всего добираться общественным транспортом от станции метро «ВДНХ» до остановки «Улица Вешних Вод», откуда до манежа останется пройти пару минут пешком. Поддержать друзей или просто посмотреть на зрелищную борьбу можно бесплатно — вход для зрителей на трибуны будет свободным без возрастных ограничений.

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Секреты подготовки и разминки перед стартом

Переход с привычных пробежек в парке на спринтерские дистанции в манеже требует особого подхода. Взрывной бег дает серьезную нагрузку на мышцы и связки, поэтому пренебрегать разминкой категорически нельзя. Перед выходом на старт важно уделить не менее 20–30 минут лёгкой трусце, суставной гимнастике и специальным беговым упражнениям, чтобы разогреть мышцы ног и подготовить сердце к резкому скачку пульса.

Новичкам манежных стартов не придется разбираться во всех тонкостях самостоятельно. В дни проведения турнира тренеры Бегового сообщества проведут для зарегистрированных участников открытые мастер-классы. Специалисты подробно разберут нюансы разминки под конкретную дистанцию, объяснят тактику прохождения виражей, научат правильно передавать эстафетную палочку и покажут, как уверенно выходить со стартовых колодок.

Отдельное внимание стоит уделить экипировке. Для бега в манеже подойдут легкие кроссовки с хорошим сцеплением и минимальной амортизацией, чтобы не терять энергию при отталкивании. Опытные любители часто используют легкоатлетические шиповки, однако правила турнира разрешают бежать в них только при условии, что длина шипов не превышает 6 миллиметров. Не забудьте взять с собой сменную обувь для перемещения по зданию манежа и тёплую кофту, чтобы не остыть в ожидании своего забега.