Уже две недели возле причала «Печатники» на Москве-реке живёт отбившийся от стаи белый лебедь. Жители бьют тревогу — вдруг он не переживёт зиму? Они просят городские службы отправить птицу в теплый домик к лебедям Одетте и Зигфриду в парк Горького.

Театральный парк

Лебеди Одетта и Зигфрид появились в парке им. Горького в 2023 году благодаря совместному проекту парка и одной из столичных художественных галерей. Их поселили в Малый Голицынский пруд и назвали в честь героев балета «Лебединое озеро». Одетта — это юная принцесса, которую злой волшебник заколдовал и превратил в птицу, возвращая ей человеческий облик только по ночам, а Зигфрид — принц, влюбившийся в прекрасную девушку-лебедя.

Не случайно пернатых обитателей парка им. Горького назвали в честь героев балета, он изначально был связан с театром, в том числе и с балетом — в советское время там часто выступали артисты Большого театра. «Лебединое озеро» демонстрировали на сцене у Голицынского пруда, при этом во время представления по воде плавали живые лебеди.

Уже две недели возле причала «Печатники» на Москве-реке живёт отбившийся от стаи белый лебедь. Фото: Канал Печатники — любимый район

Зимняя квартира

Лебеди — перелетные птицы и в природе на зиму они улетают в тёплые края, обычно на берег Каспийского моря. Однако Одетта и Зигфрид — постоянные жители Москвы. На зиму лебедей переселяют в отапливаемый домик.

«Домик этот закрытый, — сообщили aif.ru в пресс-службе парка. — Раньше мы выпускали зимой лебедей, теперь нет. Даже если на улице мороз, их трудно загнать обратно, к тому же много посетителей, птицы волнуются. А в домике им тепло и уютно».

В нем все удобства — и даже панорамные окна, через которые птицы могут наблюдать за своим прудом. Кстати, зимой водоём замерзает не полностью — специально для проживающих в парке им. Горького уток оставляют небольшую подогреваемую полынью.

Зимой Одетта и Зигфрид и питаться будут по-другому — в их рацион добавят больше комбикорма и овощей. Эти птицы — устоявшаяся «семейная пара», они всегда друг с другом и никогда не ссорятся. Причем лидер в этой паре — самка.

Лебеди со столичной пропиской

В столичных парках проживают и другие лебединые сообщества. Самое многочисленное — в ландшафтном парке «Митино», там больше десятка семейных пар лебедей-шипунов. Этих птиц поселили туда по просьбам местных жителей. Также лебеди живут в парках «Царицино», «Сокольники», «Коломенское» и в Лианозовском парке. Всех парковых птиц на зиму перемещают в такие же закрытые отапливаемые домики, как в парке им. Горького.

Без помощи не оставят

Пару недель назад дикий белый лебедь прибился к причалу «Печатники» на Москве-реке. С тех пор так там и живёт. Жители района стали подкармливать одинокую птицу овощами, фруктами и рыбой. Но москвичи опасаются, что лебедь может не выжить в суровых условиях столичной зимы и в соцсетях просят власти его отловить и подселить на «зимнюю квартиру» к другим лебедям, например, в парк им. Горького к Одетте и Зигфриду.

Как выяснил aif.ru, спасением диких птиц в таких ситуациях занимается Московский зоопарк. Но для этого нужна заявка.

«Жители могут позвонить в службу 112, — сообщили aif.ru в зоопарке. — Заявку передадут в наш отдел спасения, специалисты выедут на место. Если птица на самом деле нуждается в помощи, её не оставят в беде».

Пернатому красавцу подойдёт и зерно, и даже белый хлеб. Фото: Канал Печатники — любимый район

Кормите рыбкой и белым хлебом

Впрочем, возможно, помощь этому лебедю и не требуется.

«Моска-река в районе Печатники не замерзает, — обьяснил aif.ru орнитолог Василий Вишневский. — Если лебедь там останется, он прекрасно перезимует, морозы ему не страшны, была бы пища. Потребуется помощь жителей».

По словам орнитолога, москвичи правильно делают, что кормят птицу овощами, фруктами и рыбой. Впрочем, пернатому красавцу подойдёт и зерно, и даже белый хлеб.

«Помощь этому лебедю нужна только в том случае, если он ранен, — отметил Вишневский. — Специалисты могут выяснить это обстоятельство, просто понаблюдав за ним некоторое время. В Москве раненую птицу в беде не бросят».