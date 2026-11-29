29 ноября 1865 года три подземных чугунных газопровода – от Курского вокзала к Красной площади, Покровским воротам и Садовому кольцу – опрессовали сжатым воздухом и заполнили «светильным» газом. С этого дня отсчитывает свой возраст газовое хозяйство Москвы, которому сегодня 161 год. О нынешнем состоянии системы и успехах газовщиков за последние годы рассказал Сергей Собянин у себя в соцсетях.

Путь от газового фонаря до 9,2 тысячи километров сетей

Сегодня газовое хозяйство столицы в руках специалистов «Мосгаза», которому в воскресенье, 29 ноября, исполнился 161 год. За последние годы в нём полностью обновили главные газорегуляторные пункты, модернизировали подводные газопроводы-дюкеры и внедрили отечественное цифровое оборудование.

«История газового хозяйства Москвы началась в 1865 году с 500 уличных фонарей и шести верст газопроводных ниток. Сегодня в хозяйстве больше 9,2 тысячи километров газовых сетей», – написал Сергей Собянин.

Что изменилось за последние годы:

Газорегуляторные пункты – ключевые объекты модернизированы, управляются автоматически и удалённо.

– ключевые объекты модернизированы, управляются автоматически и удалённо. Дюкеры – подводные газопроводы реконструированы.

– подводные газопроводы реконструированы. Диспетчеризация – вся сеть под круглосуточным наблюдением единой службы, основные процессы переведены на отечественное программное обеспечение.

– вся сеть под круглосуточным наблюдением единой службы, основные процессы переведены на отечественное программное обеспечение. Газификация ТиНАО – с 2018 года работы в Троицком и Новомосковском округах дали несколько сотен километров газопроводов высокого давления и четыре подстанции.

Специалисты «Мосгаза» мониторят и обслуживают горелки Вечного огня в Александровском саду, участвуют в восстановлении коммуникаций в Донецкой Народной Республике.

«Ежегодно по столичным магистралям проходит более 25 миллиардов кубометров топлива, что составляет свыше 5% от всего российского потребления. Чтобы эта система работала без сбоев даже в сильные морозы, специалисты каждый год обновляют десятки километров старых коммуникаций, заменяя их современными полиэтиленовыми трубами. Подобный подход помогает избегать ржавчины и продлевает срок службы сетей на десятилетия, как того требуют нормы Федерального закона о газоснабжении», – отметил в беседе с aif.ru эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

«Прекрасный коллектив»

Газовое хозяйство – это не только трубы, но и люди, которые следят за их исправностью: инженеры, диспетчера, сварщики, проектировщики и мастера работают на благо жителей мегаполиса.

«В Мосгазе прекрасный коллектив – больше шести тысяч специалистов, в том числе кандидаты и доктор технических наук. А сварщики недавно стали чемпионами на международном конкурсе профмастерства в Китае и привезли рекордное количество медалей», – написал мэр Москвы.

За 161 год система доказала свою надёжность: каждую секунду где-то в городе щёлкает клапан, диспетчер видит давление на экране, а в 1,8 млн квартир горит ровное голубое пламя.

«За полтора с лишним века город прошёл долгий путь от первых уличных фонарей до сложного цифрового комплекса. Вероятно, для большинства жителей эта гигантская сеть так и остаётся невидимой, хотя именно она ежедневно поддерживает привычный уют и тепло в огромном мегаполисе», – резюмировал Дмитрий Бондарь.