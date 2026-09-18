Собянин: новая дорога в Троицке обеспечит удобный выезд на Калужское шоссе

Октябрьский проспект в Троицке продлевают до пересечения с Калужским шоссе, что обеспечит удобный выезд и повысит транспортную доступность жилых кварталов. Об этом в своем канале на платформе «Макс» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО. С 2012 года идет большая работа по интеграции новых территорий в единую транспортную систему Москвы. Мы реализуем крупные проекты, такие как магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, и локальные, например строительство улиц и дорог в Троицке», — пояснил градоначальник.

Четырехполосная магистраль протяженностью почти 2,5 километра свяжет улицы Профессора Летохова, Большую Октябрьскую и Садовую с улицей Академика Харитона.

Для дополнительного выезда от жилых домов к районным дорогам построят дорогу-дублер. При строительстве дорожники используют материалы, произведенные в Московской области. Работы планируют завершить в следующем году.

Новая дорога улучшит связь между районами, повысит доступность жилых кварталов Троицка и обеспечит удобный выезд на Калужское шоссе. По новой дороге-связке в дальнейшем запустят маршруты из районов перспективной застройки малых поселений ТиНАО.

Узнать, как изменилась Москва за последние годы, и о реализуемых сейчас инициативах для улучшения жизни горожан можно в масштабном спецпроекте на портале mos.ru о развитии ключевых сфер мегаполиса, включая строительство, промышленность, транспорт, здравоохранение, образование и спорт. На странице «Архитектура и строительство» опубликована информация о масштабном обновлении российской столицы за последние 16 лет.

Ранее Собянин сообщил, что разработки компаний Москвы внедряют в корпорациях по всей России.