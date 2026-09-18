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Лидеры управления. В России назвали лучших менеджеров медиаиндустрии

top1000.amr.ru

В России подвели итоги 27-го ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Список лауреатов опубликовала Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсантъ». 

Исследование фиксирует главные тренды современного менеджмента: активную интеграцию алгоритмов искусственного интеллекта в бизнес-процессы, усиление клиентоориентированности и рост вложений в развитие человеческого капитала.

Одной из самых представительных категорий в исследовании текущего года стало направление «Медиа и креативные индустрии». В этой номинации профессиональное сообщество высоко оценило работу управленческой команды «Вечерней Москвы» — генеральный директор издания Георгий Рудницкий вошел в топ-250 высших руководителей страны.

«Безусловно, для нас очень почетно оказаться в рейтинге лучших менеджеров среди федеральных коллег, кстати, уже не первый год. Мы с коллегами работаем над повышением качества распространения информации и созданием единой экосистемы, а именно увеличением синергии между печатными и электронными форматами», — сказал Георгий Рудницкий

Профессиональные компетенции и развитие команды

Направление закупочной деятельности в медиаотрасли возглавила Анна Новикова, заместитель генерального директора по закупкам и юридическому сопровождению «Вечерней Москвы»

«Приятно знать, что тебя высоко оценивают как профессионала. Обращаются за консультациями, — поделилась Анна Новикова. — Конечно, моя надежная опора — это коллеги. За десять лет работы мне довелось взрастить многих специалистов. К каждому отношусь с пониманием и заботой, поддерживаю в сложных ситуациях. Ведь от эмоционального состояния сотрудника зависит выполнение задач. В этом идеальным примером для подражания считаю Георгия Михайловича, спокойно и уверенно решающего любые редакционные вопросы. Так что продолжим работать, впереди еще много достижений!»

Справочно:

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» формируется с 2001 года и служит признанным инструментом независимой оценки деловой репутации топ-менеджмента. Финальные списки традиционно публикуются в сентябрьском выпуске газеты «Коммерсантъ».
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