Культура и традиции Китая. В Москве пройдёт фестиваль ушу

В московском Парке искусств «Музеон» 12 сентября пройдёт фестиваль ушу. Гостей ждёт насыщенная программа: традиционные китайские представления, мастер-классы, занятия дыхательными практиками и знакомство с культурным и историческим наследием Китая.

Шоу, чаепитие и дыхательные практики

Театральная часть фестиваля удивит ярким представлением с участием дракона. Он в культуре Китая олицетворяет силу и мудрость. Шоу покажут трижды в течение дня. Кроме того, запланирована целая серия номеров, основанных на китайских традициях и легендах: шоу Бань Лянь — завораживающая «смена лиц», танец львов, выступление с веерами и детский спектакль «Панда по имени Дэмин».

Фото: «Московский спорт»

На мероприятии также выступят поэтесса Ника Симонова и композитор Андрей Зубец. Они представят творческую работу о любви и путешествиях по Азии. А тем, кто хочет почувствовать внутреннюю гармонию, будет интересно посетить дыхательные практики.

Лекторий фестиваля объединит лекции и паблик-токи о китайской культуре, истории и боевых искусствах. Программу откроет лекция мастера чайных церемоний Музея Востока Андрея Гретчина «Чайные традиции Китая и России». Участники узнают об истории чайной культуры и смогут продегустировать чай.

Фото: «Московский спорт»

Китай в Москве

Воин-монах монастыря Шаолинь Мастер Ши Янбин, ученица школы кунг-фу при монастыре Шаолинь Екатерина Преображенская и обладатель Почетного знака «Мастер боевых искусств России» Юрий Белов расскажут о Шаолине и значении древних боевых искусств для современного человека. А историк кино Станислав Дединский объяснит, как фильмы с участием Джеки Чана и Брюса Ли повлияли на популярность боевых искусств в нашей стране.

Фото: «Московский спорт»

Историк Олег Фочкин проведёт лекцию «Москва китайская». Она посвящена истории китайской диаспоры в столице, китайской архитектуре и ее влиянию на культурный облик города. Лекция пройдёт по мотивам гида по китайским местам Москвы, выпущенного к фестивалю.

Гид познакомит с московскими местами, где чувствуется китайский колорит, и подскажет рестораны с блюдами китайской кухни. Например, в ресторане «Лан Ма» до 13 сентября можно попробовать меню, которое составили по мотивам кухни шаолиньских монахов. Получить гид можно двумя способами: взять печатную версию на площадках партнёров фестиваля или скачать на сайте мероприятия.

Фото: «Московский спорт»

Своими руками

В программе фестиваля — выступление монахов из шаолиньской школы Дэнфэн. Гости увидят, как мастера демонстрируют приёмы ушу, и ближе познакомятся с традициями этого боевого искусства.

Ещё на мероприятии пройдут мастер классы по китайским ремёслам. На них можно сделать маску дракона, сплести оберег из красной нити, расписать фонарик, смастерить ритуальный веер или попробовать себя в каллиграфии.

Отдельный мастер класс посвятят китайской кухне. Шеф-повар ресторана «Лан Ма» Алексей Васильцев расскажет, как готовят тянутую лапшу, поделится секретами работы с тестом и покажет, как его скручивать и растягивать. А потом все желающие смогут сами попробовать вытянуть лапшу самостоятельно.