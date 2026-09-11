Рывок к победе. В Москве проходит Чемпионат России по тяжелой атлетике

В Москве стартовал Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике. С 10 по 13 сентября помост Международного центра самбо в Лужниках будет главной спортивной ареной страны. Для столицы это грандиозное возвращение первенства страны впервые с 2003 года. Турнир — это не просто битва за медали, а масштабная перезагрузкой всей отечественной тяжелой атлетики, которая происходит прямо на наших глазах.

Знаковый год для тяжелой атлетики

Турнир начался с яркой церемонии открытия с парящими гимнастками в воздухе. Вскоре слово взял министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, определивший 2026 год знаковым для тяжелой атлетики, отметив окончательное снятие санкций. По словам министра, курс по возвращению атлетов на международные старты под флагом и с гимном, реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, будет обязательно доведен до конца. Дегтярев выразил уверенность, что эта работа завершится успешно, и каждый, кто достоин побеждать, получит шанс услышать российский гимн на мировой арене. Прямо с трибуны он также анонсировал, что за выдающиеся успехи управленческой команды кандидатура действующего главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александра Винокурова будет предложена для избрания в исполнительный комитет ОКР.

Открытие чемпионата по тяжелой атлетике в Москве. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Сам президент ФТАР Александр Винокуров в своей речи подвел итоги первого года работы новой команды федерации. Он напомнил, что одной из главных задач было придать внутренним соревнованиям яркости и красок, выразив надежду, что новый формат чемпионата России понравится и зрителям, и участникам. Глава федерации подчеркнул, что впереди у организации еще много дел, но вся команда абсолютно уверена: у отечественной тяжелой атлетики большое и светлое будущее.

Новый формат адаптированный под мировые стандарты

Формат национального первенства действительно интригующий. Это первый в истории внутренний турнир, который проводится в абсолютно новых весовых категориях. Российская федерация синхронизировала правила с требованиями Международной федерации под олимпийскую программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе. В Москве разыгрывается ровно 16 комплектов наград — по 8 у мужчин и женщин.

Это первый в истории внутренний турнир, который проводится в абсолютно новых весовых категориях. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Ставки высоки как никогда, ведь турнир в Лужниках является прямым отбором на Чемпионат мира в китайском Нинбо, который пройдет с 25 октября по 9 ноября 2026 года. Поскольку с российских штангистов сняты ограничения, на мировом первенстве они наконец-то выступят под своим флагом и гимном. Более того, именно в Китае начнется официальный квалификационный отбор на Олимпиаду-2028. Так что на московском помосте штангисты буквально прорубают себе окно в Лос-Анджелес.

Уже в первый день был побит рекорд страны

Турнир сразу же начался с рекордов и невероятных цифр. Суммарный вес железа, которое поднимут более 200 участников за четыре дня соревнований, измеряется десятками тонн. При этом колоссальная нагрузка ложится и на ассистентов, которые за один соревновательный день вручную перетаскивают до 5 тонн дисков, меняя веса на штанге. Красноярка Елизавета Жаткина в категории до 49 кг не просто взяла золото в стартовый день, а установила новый рекорд России, подняв в толчке 99 кг — это в два раза больше ее собственного веса. В сумме двоеборья она набрала феноменальные 177 кг. В Лужники приехал абсолютный звездный десант, включая чемпионов мира Артема Окулова и Тимура Наниева, а также главных молодых звезд женской штанги — Зарину Гусалову и Варвару Кузьминову, чьи результаты уже сейчас превосходят мировые стандарты.

Суммарный вес железа, которое поднимут более 200 участников за четыре дня соревнований, измеряется десятками тонн. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Белый порошок и секреты тяжеловесов

Для тех, кто считает тяжелую атлетику просто соревнованием в грубой силе, этот чемпионат — отличный повод узнать спорт глубже. Мало кто знает, что тяжелоатлеты являются одними из самых взрывных атлетов на планете. В момент подрыва штанги спортсмен развивает скорость и мощность, превосходящую показатели профессиональных спринтеров на старте. Чтобы удержать над головой снаряд, весящий в два-три раза больше самого атлета, и при этом сесть в глубокий сед, необходима феноменальная подвижность суставов, поэтому штангисты по уровню гибкости уступают разве что гимнастам.

За кулисами соревнований тоже скрыто немало секретов. Например, белый порошок на руках атлетов — это карбонат магния, который удаляет влагу для лучшего хвата. А вот на подошвы штангенток, специальной обуви на жестком каблуке, спортсмены часто капают жидкую канифоль или обычную газировку, чтобы обувь буквально прилипала к помосту и не поехала в самый ответственный момент. Тренерская борьба на турнире превращается в чистые шахматы. У наставников есть всего две минуты после вызова спортсмена, чтобы изменить заявляемый вес. Они пристально следят за разминкой соперников, заставляя их выходить на помост раньше времени или увеличивая вес на 1 кг, чтобы деморализовать оппонента.

Для тех, кто считает тяжелую атлетику просто соревнованием в грубой силе, этот чемпионат — отличный повод узнать спорт глубже. Мало кто знает, что тяжелоатлеты являются одними из самых взрывных атлетов на планете. В момент подрыва штанги спортсмен развивает скорость и мощность, превосходящую показатели профессиональных спринтеров на старте. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Опробовать снаряд смогут даже зрители

Чемпионат в Москве продлится до 13 сентября. Вход на трибуны в Лужниках бесплатный. В холлах Международного центра самбо развернута масштабная интерактивная фан-зона с локациями от партнеров турнира. Пространство внутри арены спроектировано так, чтобы болельщики могли не просто наблюдать за соревнованием, но и сами погрузиться в атмосферу «железного спорта».

Можно проверить собственные силы. Здесь установлены специальные тренировочные помосты с облегченными грифами и профессиональным инвентарем. Под присмотром опытных тренеров и волонтеров любой желающий может освоить правильную технику классических тяжелоатлетических упражнений — рывка и толчка.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Рядом работают современные цифровые силомеры и интерактивные стенды. Они позволяют измерить силу хвата, взрывную силу ног при прыжке, а также сравнить свои физические показатели с результатами действующих чемпионов России.

В центральной части фан-зоны расположена технологичная VR-локация. С помощью очков виртуальной реальности зрители могут «выйти» на соревновательный помост перед заполненными трибунами, прочувствовать адреналин штангиста и попробовать удержать виртуальный рекордный вес.