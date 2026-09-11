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Рывок к победе. В Москве проходит Чемпионат России по тяжелой атлетике

Сюжет Спорт в Москве
С 10 по 13 сентября помост Международного центра самбо в Лужниках будет главной спортивной ареной страны.
С 10 по 13 сентября помост Международного центра самбо в Лужниках будет главной спортивной ареной страны. / Игорь Харитонов / АиФ

В Москве стартовал Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике. С 10 по 13 сентября помост Международного центра самбо в Лужниках будет главной спортивной ареной страны. Для столицы это грандиозное возвращение первенства страны впервые с 2003 года. Турнир — это не просто битва за медали, а масштабная перезагрузкой всей отечественной тяжелой атлетики, которая происходит прямо на наших глазах.

Знаковый год для тяжелой атлетики

Турнир начался с яркой церемонии открытия с парящими гимнастками в воздухе. Вскоре слово взял министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, определивший 2026 год знаковым для тяжелой атлетики, отметив окончательное снятие санкций. По словам министра, курс по возвращению атлетов на международные старты под флагом и с гимном, реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, будет обязательно доведен до конца. Дегтярев выразил уверенность, что эта работа завершится успешно, и каждый, кто достоин побеждать, получит шанс услышать российский гимн на мировой арене. Прямо с трибуны он также анонсировал, что за выдающиеся успехи управленческой команды кандидатура действующего главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александра Винокурова будет предложена для избрания в исполнительный комитет ОКР.

Открытие чемпионата по тяжелой атлетике в Москве.
Открытие чемпионата по тяжелой атлетике в Москве. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Сам президент ФТАР Александр Винокуров в своей речи подвел итоги первого года работы новой команды федерации. Он напомнил, что одной из главных задач было придать внутренним соревнованиям яркости и красок, выразив надежду, что новый формат чемпионата России понравится и зрителям, и участникам. Глава федерации подчеркнул, что впереди у организации еще много дел, но вся команда абсолютно уверена: у отечественной тяжелой атлетики большое и светлое будущее.

Новый формат адаптированный под мировые стандарты

Формат национального первенства действительно интригующий. Это первый в истории внутренний турнир, который проводится в абсолютно новых весовых категориях. Российская федерация синхронизировала правила с требованиями Международной федерации под олимпийскую программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе. В Москве разыгрывается ровно 16 комплектов наград — по 8 у мужчин и женщин.
Это первый в истории внутренний турнир, который проводится в абсолютно новых весовых категориях.
Это первый в истории внутренний турнир, который проводится в абсолютно новых весовых категориях. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Ставки высоки как никогда, ведь турнир в Лужниках является прямым отбором на Чемпионат мира в китайском Нинбо, который пройдет с 25 октября по 9 ноября 2026 года. Поскольку с российских штангистов сняты ограничения, на мировом первенстве они наконец-то выступят под своим флагом и гимном. Более того, именно в Китае начнется официальный квалификационный отбор на Олимпиаду-2028. Так что на московском помосте штангисты буквально прорубают себе окно в Лос-Анджелес.

Уже в первый день был побит рекорд страны

Турнир сразу же начался с рекордов и невероятных цифр. Суммарный вес железа, которое поднимут более 200 участников за четыре дня соревнований, измеряется десятками тонн. При этом колоссальная нагрузка ложится и на ассистентов, которые за один соревновательный день вручную перетаскивают до 5 тонн дисков, меняя веса на штанге. Красноярка Елизавета Жаткина в категории до 49 кг не просто взяла золото в стартовый день, а установила новый рекорд России, подняв в толчке 99 кг — это в два раза больше ее собственного веса. В сумме двоеборья она набрала феноменальные 177 кг. В Лужники приехал абсолютный звездный десант, включая чемпионов мира Артема Окулова и Тимура Наниева, а также главных молодых звезд женской штанги — Зарину Гусалову и Варвару Кузьминову, чьи результаты уже сейчас превосходят мировые стандарты.

Суммарный вес железа, которое поднимут более 200 участников за четыре дня соревнований, измеряется десятками тонн.
Суммарный вес железа, которое поднимут более 200 участников за четыре дня соревнований, измеряется десятками тонн. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Белый порошок и секреты тяжеловесов

Для тех, кто считает тяжелую атлетику просто соревнованием в грубой силе, этот чемпионат — отличный повод узнать спорт глубже. Мало кто знает, что тяжелоатлеты являются одними из самых взрывных атлетов на планете. В момент подрыва штанги спортсмен развивает скорость и мощность, превосходящую показатели профессиональных спринтеров на старте. Чтобы удержать над головой снаряд, весящий в два-три раза больше самого атлета, и при этом сесть в глубокий сед, необходима феноменальная подвижность суставов, поэтому штангисты по уровню гибкости уступают разве что гимнастам.

За кулисами соревнований тоже скрыто немало секретов. Например, белый порошок на руках атлетов — это карбонат магния, который удаляет влагу для лучшего хвата. А вот на подошвы штангенток, специальной обуви на жестком каблуке, спортсмены часто капают жидкую канифоль или обычную газировку, чтобы обувь буквально прилипала к помосту и не поехала в самый ответственный момент. Тренерская борьба на турнире превращается в чистые шахматы. У наставников есть всего две минуты после вызова спортсмена, чтобы изменить заявляемый вес. Они пристально следят за разминкой соперников, заставляя их выходить на помост раньше времени или увеличивая вес на 1 кг, чтобы деморализовать оппонента.

Для тех, кто считает тяжелую атлетику просто соревнованием в грубой силе, этот чемпионат — отличный повод узнать спорт глубже.
Для тех, кто считает тяжелую атлетику просто соревнованием в грубой силе, этот чемпионат — отличный повод узнать спорт глубже. Мало кто знает, что тяжелоатлеты являются одними из самых взрывных атлетов на планете. В момент подрыва штанги спортсмен развивает скорость и мощность, превосходящую показатели профессиональных спринтеров на старте. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Опробовать снаряд смогут даже зрители

Чемпионат в Москве продлится до 13 сентября. Вход на трибуны в Лужниках бесплатный. В холлах Международного центра самбо развернута масштабная интерактивная фан-зона с локациями от партнеров турнира. Пространство внутри арены спроектировано так, чтобы болельщики могли не просто наблюдать за соревнованием, но и сами погрузиться в атмосферу «железного спорта».

Можно проверить собственные силы. Здесь установлены специальные тренировочные помосты с облегченными грифами и профессиональным инвентарем. Под присмотром опытных тренеров и волонтеров любой желающий может освоить правильную технику классических тяжелоатлетических упражнений — рывка и толчка.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Рядом работают современные цифровые силомеры и интерактивные стенды. Они позволяют измерить силу хвата, взрывную силу ног при прыжке, а также сравнить свои физические показатели с результатами действующих чемпионов России.

В центральной части фан-зоны расположена технологичная VR-локация. С помощью очков виртуальной реальности зрители могут «выйти» на соревновательный помост перед заполненными трибунами, прочувствовать адреналин штангиста и попробовать удержать виртуальный рекордный вес.

Старт 35-го Чемпионата России по тяжелой атлетике в Москве

В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.
В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году. © АиФ / Игорь Харитонов
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно.
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно. © АиФ / Игорь Харитонов
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF).
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF). © АиФ / Игорь Харитонов
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин).
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин). © АиФ / Игорь Харитонов
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов.
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов. © АиФ / Игорь Харитонов
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный.
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный. © АиФ / Игорь Харитонов
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики».
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики». © АиФ / Игорь Харитонов
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке).
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке). © АиФ / Игорь Харитонов
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы.
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы. © АиФ / Игорь Харитонов
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани.
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани. © АиФ / Игорь Харитонов

Старт 35-го Чемпионата России по тяжелой атлетике в Москве

В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году.
В четверг, 10 сентября, в столичном «Международном центре самбо» был дан старт юбилейному, 35-му Чемпионату России по тяжёлой атлетике. Главный внутренний старт сезона вернулся в Москву спустя 23 года – в последний раз сильнейшие штангисты страны боролись здесь за медали в 2003 году. © АиФ / Игорь Харитонов
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно.
На церемонии открытия турнира выступил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные старты под флагом и гимном будет завершена победно. © АиФ / Игорь Харитонов
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF).
Этот турнир - отборочный этап для формирования национальной сборной на Чемпионат мира в Нинбо (Китай), где российские спортсмены смогут выступить под своим флагом и гимном после снятия санкций Международной федерацией (IWF). © АиФ / Игорь Харитонов
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин).
Одна из главных особенностей нынешнего Чемпионата России в том, что впервые разыгрывается 16 комплектов наград в новых предолимпийских весовых группах IWF (по 8 у мужчин и женщин). © АиФ / Игорь Харитонов
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов.
На помост в течение четырех соревновательных дней выйдут более 200 сильнейших штангистов страны из 50 регионов. © АиФ / Игорь Харитонов
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный.
Посетить соревнования могут все желающие, вход – свободный. © АиФ / Игорь Харитонов
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики».
Российская тяжёлая атлетика имеет точную дату зарождения – 18 августа 1885 года, когда Краевский открыл в Санкт-Петербурге первый «Кружок любителей атлетики». © АиФ / Игорь Харитонов
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке).
Самый большой вес, когда-либо поднятый штангистом в истории России, принадлежит супертяжеловесу Алексею Ловчеву. В 2015 году он поднял 475 кг в сумме двоеборья (211 кг в рывке и 264 кг в толчке). © АиФ / Игорь Харитонов
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы.
За одну тяжёлую тренировку профессиональный штангист весом около 100 кг может сжечь от 1500 до 2500 килокалорий. Атлеты супертяжёлой категории в день потребляют до 6000–8000 ккал, чтобы поддерживать массу и восстанавливать мышцы. © АиФ / Игорь Харитонов
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани.
В момент, когда тяжелоатлет сверхтяжёлого веса фиксирует штангу весом более 250 кг над головой, его позвоночник и суставы испытывают кратковременную нагрузку, превышающую полторы тонны. Кости штангистов за годы тренировок становятся намного плотнее и толще, чем у обычных людей. Это связано с эффектом динамического ремоделирования костной ткани. © АиФ / Игорь Харитонов

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