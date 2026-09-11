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Телевидение выходит в метро. В Москве запущен тематический поезд

Дмитрий Иванов / Дептранс Москвы

​На Большой кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд телеканала «Москва 24». Проект рассказывает о том, что обычно остается за кадром: как устроено современное телевидение и какой путь проходит информация, прежде чем попасть в эфир.

Вагоны состава объединены общей концепцией и знакомят пассажиров с профессиональными терминами и оборудованием. Поездка превращается в своеобразное путешествие по закулисью телевизионного вещания: пассажиры узнают, что такое «сигнал», «закадр» и «петличка», а также почему съемочной группе нужны «удочка» и «пушка».

Фото: АГН Москва/ Александр Авилов

Состав оформлен лаконичной графикой и работает как единое телевизионное пространство. Пассажир словно проходит вместе с новостью весь путь — от события в городе и работы съемочной группы до подготовки материала и выхода новости в эфир.

Проект позволяет в доступной форме показать, из каких этапов складывается телевизионное производство и какие специалисты участвуют в подготовке информационных материалов.
Фото: Дептранс Москвы/ Дмитрий Иванов

Тематический поезд будет курсировать по Большой кольцевой линии. Для телеканала это продолжение работы с темой столичного транспорта, которую он регулярно освещает в эфире.

«Москва 24» на протяжении работы телеканала рассказывает о развитии московского метро, его инфраструктуре, технологиях и сервисах для пассажиров.

В эфире также выходят материалы о цифровизации столичного транспорта, его истории, беспилотных технологиях и других изменениях, связанных с городской мобильностью.

Фото: Дептранс Москвы/ Дмитрий Иванов

Тематический состав объединяет эти направления с рассказом о самой телевизионной работе — от съемки события до подготовки сюжета и его выхода в эфир.
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МоскваТранспортмосковский метрополитентематический поездтелеканал Москва 24
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