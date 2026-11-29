Юные жители столицы стали обладателями золотых и серебряных наград на международном чемпионате по робототехнике RoboCup в КНР, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На счету команд две золотые и три серебряные медали. Еще три коллектива были отмечены в номинациях», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Он сообщил, что золото завоевали ученица 10 класса школы № 548 Ляйсан Айметдинова и 11-классники Роман Колеров и Дмитрий Жуковский из школы Центра педагогического мастерства, Данияр Вахитов и Татьяна Петровская из школы № 1329 и Николай Коковкин из предуниверситария Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Серебро получили 11-классники из университетского лицея №& 1511 Вера Гасан и Дмитрий Моисеев, а также Владислав Закиров, Александр Иончиков и Арам Сарикян из школы Центра педагогического мастерства. Шестеро медалистов - участники проекта «Математическая вертикаль».

Собянин поздравил школьников с достойным результатом и пожелал им новых интересных проектов и побед.

Мэр рассказал, что в столице уделяется много внимания подготовке школьников к олимпиадам и соревнованиям технического профиля. Практические навыки программирования и конструирования они получают в предпрофессиональных ИТ-классах и кружках робототехники, сообщил Собянин.

Отмечается, что Москву на международном чемпионате по робототехнике представляли 14 человек с 12 роботами. Столичные школьники состязались более чем с 500 учениками школ из более чем 20 стран, в числе которых - Индия, КНР и Япония.

Напомним, в 2025 году на состязаниях RoboCup в Абу-Даби победили три московских школьника, еще 13 детей из столицы получили призовые места и были отмечены в номинациях.

Ранее Собянин рассказал об образовательном проекте для учеников с седьмого по девятый классы (ИТ-вертикаль), к которому присоединились уже более 23 тысяч учеников. В рамках этой платформы учащиеся изучают профильные дисциплины и формируют представление о таких направлениях ИТ-сферы, как робототехника, большие данные, моделирование, прототипирование, ММ и информационная безопасность.