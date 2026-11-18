Между соискателем и работодателем сегодня часто стоит третье действующее лицо, которое никогда не устаёт и ни на что не отвлекается. Это нейросеть – именно ей многие компании доверяют первичный отбор кандидатов. Поэтому резюме нужно писать и для машины, и для человека. Как угодить обоим, «АиФ» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

По словам специалиста, цифровой помощник ищет в резюме нужные компетенции и сопоставляет их с требованиями вакансии. Затем робот распределяет все отклики по категориям: человек подходит полностью, частично (если, допустим, в его резюме 3 из 5 совпадений) либо не подходит совсем. Поэтому важно использовать в анкете правильные слова.

«Проанализируйте вакансии данного работодателя, по­смотрите, какие требования он предъявляет и как их формулирует. Для этого вы тоже можете обратиться к искусственному интеллекту (ИИ) – дайте ему ссылку на вакансии и попросите выделить ключевые слова. Робот работодателя может вообще не пропустить резюме, если в нём нет ключевых слов из вакансии, либо опустит ваш отклик в конец списка. Такая же судьба может ждать соискателей, в резюме которых указан неподходящий возраст либо если название резюме не совпадает с должностью, на которую подаётся отклик. Используйте только те формулировки, которые соответствуют вашим знаниям и опыту», – советует специалист.

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Показать результаты, а не обязанности

Пройти первого читателя ещё не значит получить приглашение: второй, живой, ищет в резюме другое. Теперь одного перечисления образования и трудового стажа недостаточно – важно показать свои достижения, правильно расставить акценты и научиться говорить с работодателем на одном языке. Чтобы ваше резюме выделялось среди остальных, следуйте нескольким правилам.

Самое главное для соискателя – правильно рассказать о своём опыте работы. Важно не перечислять всё, что происходило с вами все прошедшие годы, а выделить именно то, что имеет значение для будущей должности. «Например, если человек претендует на должность маркетолога, ему не стоит подробно расписывать опыт работы, никак не связанный с продвижением, анализом рынка. А вот проекты, в которых он увеличивал продажи и привлекал клиентов, заслуживают особого внимания», – поясняет Ольга Бухвалова.

Показать конкретные результаты работы. Соискатели часто просто перечисляют, что входило в их обязанности. Например, «принимал звонки», «работал с документами», «составлял отчёты». Но такие формулировки мало говорят работодателю о том, насколько хорошо человек справлялся со своей работой. Вместо «принимал звонки» можно написать: «ежедневно обрабатывал более 100 входящих обращений». «При этом достижения необязательно должны выражаться в миллионных контрактах или рекордных показателях. Всё может быть куда проще. В моей практике не было ни одного кандидата, у которого мы не смогли бы найти хотя бы 3–4 достижения на каждом месте работы. Здесь просто нужно сесть и подумать, в каких проектах вы участвовали и чего добились», – подчёркивает эксперт.

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Указать информацию об образовании, описать личные качества и добавить дополнительные сведения о себе. Но помните: характеристики типа «коммуникабельный», «ответственный» и «стрессоустойчивый» давно в прошлом. Современному работодателю важно знать, как именно личные качества будущего сотрудника помогают достигать успеха. «Ответьте себе на вопрос: чем это качество помогает мне в работе? Ответ, например, может быть таким: «Благодаря развитым коммуникативным навыкам мне удаётся вести переговоры с положительным результатом», – объясняет эксперт.

Ещё один шанс

Резюме – основа отклика, но не единственный способ обратить на себя внимание. Дополнительным аргументом может стать сопроводительное письмо. Оно помогает объяснить, почему кандидат заинтересовался именно этой вакансией и чем его опыт будет полезен компании. Ольга Бухвалова советует придерживаться простой структуры: «Важно поприветствовать потенциального работодателя, указать, кто вы, на какую вакансию откликаетесь, привести пару примеров конкретного релевантного опыта. Также стоит объяснить, почему вы хотите работать именно в этой компании, и написать, что готовы встретиться лично. Объём – половина листа». Важно, что письмо не должно выглядеть универсальным. Если кандидат рассылает один и тот же текст десяткам работодателей, это обычно заметно.

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Нечеловеческие усилия

«Если резюме или сопроводительное письмо вы создали с помощью нейросети, такой отклик работодатель может даже не рассматривать – это показывает незаинтересованность кандидата. Главная претензия не к самому применению ИИ, а к тому, что кандидат не правит результат. Отличить компьютерный язык от человеческого легко: встречаются ненужные сопоставления в предложениях, присущие нейросети общие фразы и бесполезные обобщения. Иногда рекрутеры проверяют резюме в специальных приложениях, которые показывают участие ИИ в создании текста», – добавляет Бухвалова.