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Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 75%

Анна Якурнова / АиФ
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 75% от числа зарегистрированных участников. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭГ.

По состоянию на 10:22 мск свой голос дистанционно отдали 3 028 920 россиян. Всего заявления на участие в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.

Накануне вечером явка составляла 70%: к 21:45 мск 18 сентября на федеральной платформе проголосовали более 2,8 млн человек, сообщало Минцифры. 

Дистанционное электронное голосование в 2026 году доступно на федеральной платформе жителям 32 регионов, заранее подавшим заявление через «Госуслуги». Голосование на выборах депутатов Госдумы и выборах других уровней проходит с 18 по 20 сентября. 

Ранее сообщалось, что уже к 8:49 мск 18 сентября дистанционно проголосовали более 1 млн человек. Тогда в электронном голосовании в 32 регионах приняли участие 1 008 906 избирателей.
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