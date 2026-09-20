Забрала тяжелая болезнь: умерла актриса из «Тайн следствия» Дронова

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о смерти российской артистки театра и кино Екатерины Дроновой. Aif.ru собрал детали биографии актрисы.

Скончалась после продолжительной болезни

О кончине актрисы сообщила пресс-служба Молодёжного театра на фонтанке. Причиной смерти Дроновой называется продолжительная болезнь.

«Скончалась 19 сентября 2026 года», — говорится на сайте учреждения культуры.

Екатерина Дронова родилась 1 ноября 1957 года в Ленинграде. В 1984 году она закончила Щукинское училище, а с 1989-го стала служить в Молодёжном театре на Фонтанке. Именно он оставался главным направлением её творческой деятельности на протяжении своей жизни.

Полностью отдавала себя на сцене

За время карьеры в театре Дронова принимала участие в спектаклях Университетского театра под руководством Вадима Голикова. Также Екатерина сыграла множество ролей в постановках режиссёра Семёна Спивака, таких как «Верная жена», «Наш городок», «Дон Кихот», «Жаворонок» и других.

В 2024-м актриса отметила 35-летие со дня начала работы в театре на Фонтанке. В Молодёжном театре отмечают характерное актёрское дарование Дроновой и полную самоотдачу на сцене.

«Я играю и царицу Эфеса в «Герострате» и служанку Дорину в «Тартюфе». И проститутку играла в «Трехгрошовой опере». И мне все это интересно играть, независимо от того, какого статуса моя героиня, какой у нее характер. Все роли, которые я играю — они все для меня любимые», — рассказывала Дронова в интервью.

В 2008 году Дронова получила звание Заслуженной артистки РФ, в 2022-м была награждена дипломом XX Международного театрального форума «Золотой витязь».

Зрители на кинофорумах называют Дронову замечательной и талантливой актрисой, отмечают её темперамент и пластику движений.

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Родила дочь и полюбила скоростную езду

Как признавалась артистка, коренные изменения в её жизни произошли около 20 лет назад: она родила дочь и стала «заядлой автомобилисткой».

«Наверное, самые большие перемены произошли около 20 лет назад: я родила дочь и тогда же села за руль автомобиля. С тех пор я заядлый автомобилист, люблю дорогу и скорость, люблю водить», — рассказывала Дронова.

По словам актрисы, рождение дочери Анны стало замечательным событием её жизни. Дочь Дроновой обучается в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица на факультете театрально-декорационной живописи.

Карьера в кино

Екатерина Дронова начала сниматься в кино с 1982 года. Первую известность ей принесла роль воспитательницы Ларисы в картине «Хозяйка детского дома».

В фильме 1996 года «Операция "С Новым годом!"» снималась вместе с известными актёрами Андреем Краско, Сергеем Маковецким, Леонидом Ярмольником и другими. Фильм получил преимущественно положительные отзывы.

С начала 2000-х годов Дронова начала сниматься в телесериалах. Артистка принимала участие в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Чёрный ворон», «Тайны следствия» и других.

Также Дронова отметилась эпизодическими ролями в фильмах «Утомлённые солнцем 2: Цитадель», «Я не вернусь» и «Подсадной». Последние сериалы с участием артистки вышли в 2025 году.