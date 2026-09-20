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Умерла актриса «Черного ворона» и «Тайн следствия» Екатерина Дронова

kino-teatr.ru
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. О смерти актрисы сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

Дронова окончила Щукинское училище. В Молодежный театр она пришла в 1989 году вместе с режиссером Семеном Спиваком из Молодого театра при Ленконцерте.

В театре артистка сыграла множество ролей в постановках Спивака. В пресс-службе отметили ее характерное актерское дарование и полную самоотдачу на сцене.

Дронова также много снималась в кино и на телевидении. Она появлялась в картинах «Операция “С Новым годом!”», «Утомленные солнцем. Цитадель», «Подсадной», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Черный ворон», «Каменская» и «Тайны следствия».

При этом, как подчеркнули в Молодежном театре на Фонтанке, именно театр оставался главным направлением ее творческой жизни.

Ранее стало известно о смерти 46-летней актрисы Анны Шерлинг, снимавшейся в сериалах «След», «Папины дочки» и других проектах. Она скончалась 16 сентября после продолжительной болезни. 
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