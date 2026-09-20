Число погибших из-за ДТП с лесовозом под Архангельском увеличилось до 14

Количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом и лесовозом в Архангельской области 11 сентября увеличилось до 14, сообщил глава минздрава региона Дмитрий Богданов.

По его словам, в больнице скончалась 22-летняя девушка, студентка Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), за жизнь которой врачи боролись в течение недели.

Девушка получила тяжелую сочетанную травму с крайне тяжелой черепно-мозговой травмой и поступила в Архангельскую областную клиническую больницу, в отделение нейрореанимации, в состоянии глубокой комы. Ей проводили интенсивную терапию, в том числе пациентка была подключена к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поддерживали работу сердечно-сосудистой системы и остальных органов и систем.

«Несмотря на все усилия реаниматологов, спасти пациентку не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Виктории. Светлая ей память», — сказал Богданов.

ДТП произошло вечером 11 сентября, около 19:40, на 1180-м километре автодороги М-8 «Холмогоры», на границе Приморского и Холмогорского округов Архангельской области. Микроавтобус обгонял легковой автомобиль и столкнулся с ехавшим навстречу лесовозом. Изначально сообщалось, что погибли 12 человек и 8 пострадали, затем число погибших увеличилось до 13.