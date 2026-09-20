Умерла директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова

В возрасте 56 лет скончалась директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.



«В ночь на 20 сентября 2026 года ушла из жизни Светлана Юрьевна Соколова, директор Калининградского зоопарка», — говорится в сообщении.



Информация о дате и месте прощания с Соколовой будет сообщено позднее. Светлану характеризуют как уникальную личность, которая отдавалась душой и сердцем своему зоопарку.



По данным региональных СМИ, причиной смерти Соколовой стала продолжительная болезнь, при наличии которой она работала последние годы.